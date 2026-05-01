Osasuna vs FC Barcelona juegan el sábado 2 de mayo en la Jornada 34 de LaLiga. El pronóstico 2-1 a favor del equipo culé en la cancha del Sadar.
Osasuna vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 34 de LaLiga
El pronóstico del partido Osasuna vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas por marcador 2-1 en la Jornada 34 de la LaLiga.
- Pronóstico: Osasuna 1-2 FC Barcelona
Osasuna vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 34 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Osasuna vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 34 de LaLiga.
Osasuna
- Portero: Sergio Herrera
- Defensas: Boyomo, Catena, Javi Galán y Rosier
- Mediocampistas: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz y Rubén García
- Delanteros: Raúl Moro y Budimir
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde
- Mediocampistas: Pedri, De Jong, Roony, Del Olmo y Fermín
- Delanteros: Ferran
Hora y canal del partido Osasuna vs FC Barcelona en La Liga
Osasuna vs FC Barcelona juegan en la Jornada 34 de LaLiga: sábado 2 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Osasuna vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 34
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Sadar
- Transmisión: SKY Sports