Osasuna vs FC Barcelona juegan el sábado 2 de mayo en la Jornada 34 de LaLiga. El pronóstico 2-1 a favor del equipo culé en la cancha del Sadar.

Osasuna vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 34 de LaLiga

El pronóstico del partido Osasuna vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas por marcador 2-1 en la Jornada 34 de la LaLiga.

Pronóstico: Osasuna 1-2 FC Barcelona

Osasuna vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 34 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Osasuna vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 34 de LaLiga.

Osasuna

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Boyomo, Catena, Javi Galán y Rosier

Mediocampistas: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz y Rubén García

Delanteros: Raúl Moro y Budimir

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde

Mediocampistas: Pedri, De Jong, Roony, Del Olmo y Fermín

Delanteros: Ferran

Lamine Yamal se pierde la temporada, pero llegará al Mundial 2026 (Joan Monfort / AP)

Hora y canal del partido Osasuna vs FC Barcelona en La Liga

Osasuna vs FC Barcelona juegan en la Jornada 34 de LaLiga: sábado 2 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.