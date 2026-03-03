La celebración del cumpleaños número 90 de Manuel Bartlett reunió a la clase política en Puebla, entre diversas figuras políticas de peso en el estado y a nivel nacional.

Entre los asistentes al cumpleaños de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encontraban:

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

Melquiades Morales, exgobernador poblano

Luis Benavides Ilizaliturri, fundador y director del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios (CIPAE)

Jorge Rodríguez Corona, periodista

Francisco Fraile García, reconocido militante del Partido Acción Nacional en Puebla

Rodrigo Abdala, delegado de los Programas del Bienestar

Ignacio Mier Bañuelos, diputado federal por Tecamachalco e hijo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado

José Luis Flores Hernández, su secretario de Finanzas en la administración estatal

Luis G. Benavides Ilizaliturri, su asesor educativo de cabecera

Alberto Jiménez Merino, actual rector del Colegio de Puebla

Isabel Merlo Talavera, exdiputada local y exsecretaria de la SEP en el estado

Antonio Peniche García

Carlos Sánchez Castañeda

Rubén Cuevas Plancarte

José Luis Espinoza

Francisco Castillo Montemayor

Joe Hernández Corona

Raúl Torres Salmerón

Estos políticos asistieron al cumpleaños de Manuel Bartlett (@jesusmanuelh / X )

Cumpleaños de Manuel Bartlett reunió a varias figuras de la política

El cumpleaños de Manuel Bartlett reunió a figuras de la política, entre diputados federales, operadores políticos de distintas épocas.

Además de colaboradores que formaron parte del equipo de Bartlett durante su gestión como gobernador de Puebla entre 1993 y 1999.

La celebración de su cumpleaños 90, contó con la presencia de gobernantes en funciones y legisladores de alto perfil.

Las imágenes que se han difundido en las redes sociales se pueden observar a varios políticos posando junto a Manuel Bartlett y otros asistentes.

Sin embargo, el gran ausente fue Guillermo Pacheco Pulido, exgobernador interino de Puebla entre enero y julio de 2019.

De acuerdo con lo informado, no asistió al cumpleaños de Manuel Bartlett debido a complicaciones de salud.

Estos políticos asistieron al cumpleaños de Manuel Bartlett (@Foro21 / X )

Manuel Bartlett es uno de los perfiles más polémicos de la política

Manuel Bartlett es una figura central y controvertida de la política mexicana.

Fue secretario de Gobernación de 1982 a 1988, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

Manuel Bartlett ha sido relacionado con el asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett se desarrolló como director general de la Comisión Federal de Electricidad, cargo que ocupó desde diciembre de 2018 hasta 2024.

Manuel Bartlett ha sido uno de los perfiles más polémicos de la política, especialmente ha sido señalado como la peor gestión de la Comisión Federal de Electricidad y por señalamientos relacionados con su patrimonio.