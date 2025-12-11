Habrá bono navideño para los 253 diputados de Morena, ya que recibirán 100 mil pesos, más una MacBook Air ‘prestada’, acorde con su coordinador Ricardo Monreal.

Esto se da a conocer en medio de la polémica que vive el Senado referente al regalo del también integrante de Morena, Adán Augusto López, de al menos 670 libros del expresidente.

Los 253 diputados de Morena recibieron una MacBook Air de 19 mil pesos

Reporteros de El Universal habrían captado el momento en el que, por grupos, los diputados de Morena recibieron una MacBook Air de 256 gigas con un valor de 19 mil pesos.

Ricardo Monreal (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Acorde con lo señalado, fue la tarde del 9 de diciembre que los diputados de Morena recibieron una mochila con logos de su partido en la que se encontraba la MacBook Air.

El medio señala que Ricardo Monreal explicó que dichas MacBook Air (que corresponderían a una de 13 pulgadas con Chip M4 según el precio) son prestadas y serán devueltas al final de la Legislatura.

Sin embargo, el coordinador administrativo de Morena, Miguel Faruk, explicó para el medio que los diputados habían solicitado a lo largo del año dichas MacBook Air para llevarlas a sus territorios a trabajar.

Añadió que fue con los remanentes y ahorros de Morena que se realizó la compra de dicha MacBook Air para uso personal de los diputados, sólo los pertenecientes a su bancada.

Diputados de Morena también recibieron un bono navideño por 100 mil pesos

Aunado a los más de 4 millones de pesos que habrían recibido con las 253 MacBook Air que recibieron, el medio apunta que los diputados de Morena también recibieron en su mochila un sobre con 100 mil pesos.

Acorde con la explicación, no serían parte de un bono navideño, sino que corresponde a subvenciones por concepto de atención ciudadana, así como asistencia legislativa, más transporte y hospedaje.

Esto hace un total de 25 millones 300 mil pesos en total o 29 millones con la sumatoria de las MacBook Air.