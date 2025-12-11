Tras designarse a los integrantes de la Comisión Permanente para el receso legislativo del Segundo Año de la LXVI Legislatura, esta es la lista del Senado.

Al igual que el Senado, la tarde de este miércoles 10 de diciembre se confirmó el inicio del Primer Receso en la Cámara de Diputados, aunque estaba programado para el 15 de diciembre.

Lista de integrantes de la Comisión Permanente del Senado para el receso legislativo

Mediante redes sociales, el Senado hizo pública la lista de integrantes de la Comisión Permanente, que en su caso son 18 los legisladores asignados al receso legislativo:

Laura Itzel Castillo Sandra Luz Falcón Homero Davis Castro Verónica Noemí Camino Beatriz Mojica Morga Juan Carlos Loera de la Rosa Cynthia Iliana López Castro María Guadalupe Chavira Francisco Chíguil Figueroa Geovanna del Carmen Bañuelos Luis Donaldo Colosio Riojas Gina Campuzano González María de Jesús Díaz Marmolejo Verónica Rodríguez Hernández Juanita Guerra Mena Virginia Magaña Fonseca Ángel Garcia Yáñez Anabell Ávalos Zempoalteca

Acorde con la convocatoria publicada por la Cámara de Diputados, será el próximo miércoles 17 de diciembre que la Comisión Permanente se presente al palacio de San Lázaro a las 11:00 horas.

De momento, el Senado sigue en sesión ordinaria, a diferencia de la Cámara de Diputados que declaró oficialmente ya el inicio de su primer receso que concluye hasta febrero de 2026.

Senado publica lista de integrantes de la Comisión Permanente (Senado)

Comisión Permanente: Así quedó conformada su Mesa Directiva para el receso legislativo

En la Cámara de Diputados se dio a conocer a quiénes son los integrantes la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para este receso legislativo:

Presidenta: Kenia López Rabadán, diputada

Vicepresidenta: Laura Itzel Castillo

Vicepresidenta: Nancy Guadalupe Sánchez, diputada

Secretarias: