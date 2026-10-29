Los residentes de Guadalajara han manifestado su profunda inquietud debido a un nuevo cambio en la calidad del agua que reciben en sus hogares, la cual adquirió una inusual tonalidad azulada.

Esta problemática ocurre en medio de una severa crisis de abastecimiento impulsada por el organismo operador SIAPA, que mantiene suspensiones programadas en cientos de vecindarios.

Previamente, los afectados habían soportado semanas de escasez junto con líquido turbio de color café y mal olor similar al drenaje. Hasta el momento, las autoridades no han presentado explicaciones científicas ni análisis que descarten posibles peligros para la salud pública.

Reportan que agua en Guadalajara pasó de salir café y maloliente a presentar una inusual coloración azul

Tras llevar semanas recibiendo agua de color café, negro o amarillento con olor fétido (similar al agua de drenaje), vecinos de la colonia El Retiro (y sectores como Altosur) reportaron que el líquido pasó a salir con un tono azul turquesa.

¡Ahora el agua sale azul!



Vecinos de Altosur, en la colonia El Retiro de Guadalajara, reportan que dejó de salir café y con olor fétido.

Aunque ya no huele mal, temen posibles contaminantes. ¿De qué color sale el agua en sus colonias? pic.twitter.com/qngTaeRTmc — Meganoticias GDL (@Meganoticias) October 28, 2026

Aunque los residentes señalaron que el mal olor desapareció al cambiar al color azul, persiste un profundo temor a que el agua contenga sustancias químicas o contaminantes que pongan en riesgo su salud.

Existe preocupación por posibles químicos, ya que aún no se confirma qué está provocando que el agua tenga un color azul.

Hasta el momento no se ha confirmado mediante análisis de laboratorio el ingrediente o contaminante genera la tonalidad azul.

Ante la incertidumbre sobre el origen de esta coloración, las recomendaciones oficiales sugieren abstenerse de consumir o utilizar dichos recursos hídricos en tareas domésticas.

¿Qué está provocando la crisis de agua en Guadalajara?

La crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (Jalisco) se manifiesta como un severo problema de calidad y desabasto en la red de agua potable.

Residentes de múltiples sectores (como las colonias El Retiro, Altosur, Oblatos y San Felipe) reportaron que el agua de la llave sale de color café, negro, amarillento, en diversos casos acompañada de olores fétidos.

El deterioro en el suministro se atribuye a la extracción en fuentes con sedimentos o contaminantes (como el lago de Chapala y la presa Las Pintas), una infraestructura de distribución obsoleta y plantas potabilizadoras deterioradas.

Hay colonias que han pasado semanas o casi un mes sin servicio de agua potable. La mala calidad del líquido ha derivado en irritaciones en la piel y la imposibilidad de usarlo para beber, cocinar o lavar.

El Gobierno de Jalisco y el SIAPA aplican programas de tandeo y racionamiento que abarcan 627 colonias, ordenaron la suspensión temporal del uso de la presa Las Pintas y realizan trabajos de mantenimiento en las potabilizadoras.