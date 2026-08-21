La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno de México coordinó la firma del Pacto Nacional para la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el cual se integra por 10 compromisos para lograr la adopción e implementación del Catálogo Único de Trámites.

Con un nuevo modelo de gobernanza para la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, país avanza en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos con una ruta común para simplificar, homologar y digitalizar trámites y servicios, a través de la compartición de soluciones tecnológicas que fortalezcan sus capacidades públicos.

¿Qué contempla el Pacto Nacional para simplificar trámites?

El día lunes 18 de agosto inició el Encuentro Nacional de Autoridades Locales de Simplificación y Digitalización, en el cual se firmó el instrumento con las 32entidades; continuó el 19 de agosto con la firma de los municipios de la región norte; este jueves 20 de agosto con los municipios de la región centro y este viernes 21 firmarán municipios de la región sur.

El Pacto Nacional plantea una misma ruta de coordinación para consolidar la política nacional de homologación de trámites para facilitar el acceso a los derechos de las personas.

Este jueves, en presencia de las autoridades de los municipios de la zona centro, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, señaló que detrás de cada trámite existe el ejercicio de un derecho y el acceso a bienes y servicios que inciden en la vida de las personas y sus familias, como salud, educación, empleo, financiamiento, certeza jurídica y propiedad.

Bajo esta perspectiva, reducir requisitos, tiempos y pasos innecesarios no es únicamente una tarea administrativa: significa eliminar barreras para acceder a servicios públicos y ejercer derechos. El Modelo Nacional parte de que la calidad y sencillez de la relación con el gobierno no debe depender de la capacidad tecnológica de una institución ni del lugar donde viva una persona.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña, planteó que el Gobierno de México, estados y municipios deben funcionar como parte de un mismo ecosistema, mediante coordinación, cooperación y capacidades compartidas, sin alterar las atribuciones de cada orden de gobierno.

El objetivo es que una solución desarrollada por una institución pueda ser aprovechada por otras y evitar que cada gobierno tenga que resolver por separado problemas que ya tienen soluciones.

Modelo Nacional busca homologar trámites y servicios

El Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios establece estándares comunes para trámites que, aun cuando correspondan a autoridades distintas, tienen una naturaleza, finalidad o población usuaria similar. Su implementación contempla simplificar, estandarizar y homologar trámites y servicios, requisitos, tiempos de resolución y procesos.

La propuesta se estructura en tres componentes: la homologación de trámites y servicios mediante estándares nacionales; la compartición de soluciones de tecnología pública; y el desarrollo de capacidades públicas.

Catálogo Único y tecnología pública, entre los instrumentos

Entre los instrumentos se encuentran el Catálogo Único de Trámites y Servicios, los modelos para homologarlos, el Portafolio Nacional de soluciones tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, que permite preservar el código fuente de soluciones desarrolladas por instituciones públicas.

En este proceso, la ATDT define, habilita, acompaña, supervisa y evalúa, mientras que las autoridades locales implementan, armonizan y en suma, se encargan de avanzar en la homologación. Con ello, el modelo fortalece la política nacional a la operación cotidiana de los gobiernos locales.

Con el Encuentro Nacional de Autoridades Locales, el Gobierno de México establece una ruta de coordinación para que la simplificación y digitalización se traduzcan en habilitar derechos a través de trámites fáciles. El objetivo es concreto: que la tecnología, la regulación y las capacidades públicas se utilicen para reducir cargas burocráticas y hacer más sencilla la relación de las personas con el gobierno.