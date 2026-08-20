La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a cargo de José Peña, como autoridad nacional de simplificación y digitalización, coordinó la firma del Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y lograr la adopción del Catálogo Nacional de 100 trámites municipales en todo el país.

El titular de la ATDT José Peña Merino, destacó que la homologación de trámites permitirá escalar con mayor rapidez las soluciones digitales, pues cuando distintos municipios tienen los mismos requisitos para un mismo trámite, una misma solución tecnológica puede ponerse a disposición de todos, reduciendo costos y tiempos de implementación.

ATDT y municipios del norte firman acuerdo para simplificar trámites. (cortesía)

ATDT busca simplificar trámites en los estados y municipios

El titular de la ATDT detalló que, de un universo cercano a 6 mil trámites identificados, alrededor de mil 800 ya fueron eliminados y señaló que este proceso busca que la simplificación avance junto con la implementación de la ley y que los estados y municipios se incorporen al mismo compromiso.

Entre los proyectos estratégicos mencionó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, que permite gestionar trámites de manera simultánea en una sola plataforma y que actualmente cuenta con municipios incorporados; así como la Plataforma Nacional del Registro Civil, mediante la cual se han renovado los trámites de identidad.

ATDT y municipios del norte firman acuerdo para simplificar trámites. (cortesía)

En ese sentido, la ATDT pone a disposición de los municipios la Escuela Pública de Código, con formación en áreas de desarrollo y tecnología; el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, que permite reutilizar soluciones desarrolladas para atender necesidades comunes; y la Fábrica de Software, donde se desarrollan herramientas digitales que pueden ser aprovechadas por gobiernos locales.

Por su parte, la coordinadora nacional de Transformación Digital, Crystel Arellano, apuntó que el esquema contempla un modelo de gobernanza con participación de los tres niveles de gobierno. La ATDT como autoridad nacional, las autoridades estatales y los gobiernos municipales.

Cada estado contará con un coordinador por municipio para integrar una red de seguimiento y facilitar la implementación de la ley.

ATDT y municipios del norte firman acuerdo para simplificar trámites. (cortesía)

La coordinadora nacional de Transformación Digital, Crystel Arellano, señaló que la Coordinación Nacional de Transformación Digital brindará acompañamiento para que los gobiernos municipales desarrollen las capacidades técnicas, normativas y de infraestructura necesarias para implementar las disposiciones de la ley.

Tras la firma del acuerdo con los municipios, la ATDT busca que la aplicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos se traduzca en trámites más sencillos, servicios digitales reutilizables y menores costos de implementación para los gobiernos, con beneficios directos para las personas que realizan gestiones ante las autoridades.