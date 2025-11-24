El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Castro Castro, perdió su visa de Estados Unidos, confirmó dicho gobierno desde el pasado junio.

Castro se dirigía a Estados Unidos a través de la garita en Likeville, de Sonora a Arizona, junto a su familia cuando agentes de migración que realizaban una inspección de rutina le notificaron que su visa sería revocada.

Ahora, 5 meses después de este hecho, el alcalde de Puerto Peñasco, ha tramitado un amparo para evitar ser detenido por la Fiscalía del Estado de Sonora.

¿Alcalde de Puerto Peñasco podría ser detenido? Tramita amparo para evitar arresto

El alcalde de Puerto Peñasco inició el trámite de un amparo para evitar ser detenido por la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

El pasado 18 de noviembre Óscar Eduardo Castro Castro inició con el trámite de la solicitud de protección de la justicia.

Esto quedó asentado en el expediente 773/2025 del Juzgado Quinto de Distrito, solicitado como protección del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de Puerto Peñasco, municipio del que es alcalde.

Sin embargo, no especificó sobre cuáles presuntas acusaciones en su contra que lo orillaron a solicitar el amparo.

Conceden amparo a alcalde de Puerto Peñasco

El amparo solicitado por el alcalde de Puerto Peñasco fue admitido el 19 de noviembre por la jueza Hilda Elizabeth Plascencia Carrasco.

De acuerdo con la jueza, admitía la suspensión provisional para que el alcalde Óscar Castro no sea arrestado ni puesto bajo prisión provisional.

“Se concede la suspensión provisional respecto de dichos actos reclamados, así como la ejecución de los mismos, a efecto de que si el o los delitos por los cuales se giró dicha orden no ameritan prisión preventiva oficiosa, las autoridades responsables se abstengan de privar de la libertad a los quejosos, incluso si durante la vigencia de esta suspensión provisional, en el proceso penal en el que se haya emitido dicho mandato, se les impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada" Suspensión Provisional dada a Óscar Castro

Este amparo señala que las autoridades responsables “deberán abstenerse de privarlo de la libertad personal” en caso de una orden de aprehensión, al menos hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.