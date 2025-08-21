Estados Unidos comenzó con la revisión de las 55 millones de visas que ha expedido, con el objetivo de encontrar posibles motivos para deportar extranjeros o migrantes.

Como parte de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos revisará exhaustivamente todas las visas que ha autorizado a extranjeros que residen en el país.

Lo anterior fue confirmado por el Departamento de Estado de Estados Unidos hoy jueves 21 de agosto, que señaló que las más de 55 millones de visas vigentes serán revisadas para detectar cualquier violación a la ley de inmigración o estadounidense.

Estados Unidos revisará más de 55 millones de visas expedidas para detectar violaciones y deportar

Con base en lo informado por el Departamento de Estado, la revisión a las más de 55 millones de visas busca detectar cualquier violación ejercida por el o la titular. En caso de ser así, la visa será revocada y su titular será deportado.

Explicó a su vez, que todos aquellos a los que se les ha autorizado el documento, están sujetos a evaluaciones continuas.

Con esta nueva medida, Estados Unidos busca encontrar posibles motivos para deportar a migrantes o extranjeros que, aunque tienen el documento legal, representan una amenaza para el país.

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Estado informó que desde que dio inicio el gobierno de Donald Trump, se han revocado más de 6 mil visas de estudiantes internacionales que presuntamente violaron la ley.

Revocación de visa de Estados Unidos (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

¿Cuáles son los motivos por los que Estados Unidos podría revocar la visa y deportar?

A través de la revisión a las más de 55 millones de visas, Estados Unidos busca detectar cualquier indicador que demuestre que el titular violó la ley estadounidense después de que se le expidió la visa, como:

actividad criminal o antecedentes penales

amenaza la seguridad pública

permanencia excesiva

participación en actividad terrorista

apoyo al terrorismo u organización terrorista

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluyendo los registros de aplicación de la ley o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”. Departamento de Estado de Estados Unidos

En el caso de las visas de estudiantes internacionales que fueron revocadas, el gobierno de Donald Trump señaló que se anularon por los siguientes motivos: