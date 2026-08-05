Estados Unidos anunció que reabrirá de manera escalonada su frontera al ganado mexicano a partir del 24 de agosto de 2026, luego de meses de restricciones sanitarias que provocaron millonarias pérdidas para el sector ganadero nacional.

La reapertura representa un paso importante para reactivar las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos, suspendidas debido a la presencia del gusano barrenador, una plaga que afectó el comercio entre ambos países.

Ante este anuncio, productores y autoridades se preparan para cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por el gobierno estadounidense, mientras continúan los esfuerzos para erradicar la plaga en territorio nacional.

Actualmente, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora son las entidades reconocidas como libres del gusano barrenador.

¿Qué cruces fronterizos abrirá Estados Unidos para el ganado mexicano?

Como parte de la reapertura gradual, Estados Unidos permitirá nuevamente el ingreso de ganado mexicano a través de los siguientes puntos fronterizos:

Puerto de Douglas, Arizona.

Santa Teresa, Nuevo México.

Con esta medida se espera restablecer de forma paulatina las exportaciones de ganado mexicano al mercado estadounidense, uno de los principales destinos para la industria pecuaria nacional.

Mientras tanto, productores, asociaciones ganaderas y autoridades mantienen las acciones necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios exigidos antes de la reapertura prevista para finales de agosto.

Continúan las acciones contra el gusano barrenador

Como parte de los preparativos, el sector ganadero ha reforzado las campañas de vigilancia y prevención para evitar nuevos brotes del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado, otras especies domésticas e incluso puede representar un riesgo para las personas.

Los ganaderos consideran que mantener el control sanitario será clave para evitar un nuevo cierre de la frontera con Estados Unidos.

Pérdidas millonarias por el cierre de la frontera al ganado mexicano

La industria ganadera mexicana estima pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares como consecuencia de las restricciones sanitarias y el cierre de la frontera estadounidense.

Las exportaciones de ganado mexicano quedaron suspendidas desde noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso de gusano barrenador.

Aunque el comercio se reanudó durante algunas semanas en 2025, posteriormente volvió a suspenderse, lo que afectó a miles de productores que dependen del mercado de Estados Unidos para comercializar su ganado.

Con la reapertura programada para el 24 de agosto de 2026, el sector espera recuperar gradualmente las exportaciones, siempre que se mantenga bajo control la propagación del gusano barrenador.