Tras el anuncio de la eventual reapertura de la frontera Agua Prieta-Douglas que permitirá reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos, Alfonso Durazo celebró la determinación de las autoridades.

“Es una noticia muy esperada para los ganadores sonorense, así que es un gusto compartirles” Alfonso Durazo. Gobernador de Sonora

Por medio de un mensaje en video que compartió en sus redes sociales, el gobernador de Sonora destacó que se trata de una gran noticia para los productores ganaderos de la entidad.

Cabe destacar que se anunció que la frontera Agua Prieta-Douglas que permaneció cerrada desde noviembre de 2025 derivado de la alerta sanitaria del gusano barrenador, reabrirá el 24 de agosto.

Alfonso Durazo festeja reinicio de exportación de ganado a Estados Unidos; agradece a Claudia Sheinbaum

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó que tras 9 meses de cerrar la frontera Agua Prieta-Douglas a la exportación de ganado, el intercambio comercial se va a reanudar.

Con ello, el estado de Sonora se convertirá en el primer estado que reanudará la exportación de ganado a Estados Unidos, lo cual fue celebrado por el gobernador Alfonso Durazo.

En su publicación, el mandatario estatal resaltó que el reinicio de la actividad comercial tras casi un año de suspensión, fue gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gran noticia para el sector ganadero sonorense: el próximo 24 de agosto se reabrirá la frontera Agua Prieta–Douglas para la exportación de ganado.



Con el respaldo de nuestra presidenta @Claudiashein, avanzamos en la recuperación de este mercado estratégico para las y los… pic.twitter.com/dxTB4ESLrf — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) July 25, 2026

En ese sentido, Alfonso Durazo destacó que con el anuncio de la reapertura de la frontera Agua Prieta-Douglas, se va a recuperar el que dijo, es un “mercado estratégico para las y los productores de Sonora”.

Cabe resaltar que previo al cierre sanitario que se inició por la alerta del gusano barrenador, el estado de Sonora exportaba a Estados Unidos cerca de 320 mil cabezas de ganado al año.

Reapertura de frontera Agua Prieta-Douglas será hasta agosto

Al celebrar que autoridades de Estados Unidos van a reabrir la frontera Agua Prieta-Douglas para reanudar la exportación de ganado, Alfonso Durazo explicó que la acción se concretará hasta el 24 de agosto.

Sobre el tema, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicó en un comunicado que la reapertura fronteriza para la exportación de ganado se realizará de forma gradual.

Estados Unidos reabrirá fronteras a exportación de ganado mexicano (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Así ocurrirá debido a que señaló que se tiene contemplado que en fechas próximas no especificadas, también se reabrirán los pasos fronterizos de Santa Teresa y Columbus en Nuevo México.

Para ello, el organismo expuso que se tomarán las medidas necesarias para evitar los riesgos sanitarios derivados de la detección del gusano barrenador en ganado mexicano.