Tras al anuncio de reapertura de la frontera que permitirá reanudar la exportación de ganado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, elogió a Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

“Como parte de los esfuerzos impulsados por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein para erradicar el gusano barrenador del ganado, @SecRollins @USDA anunció la reapertura gradual de puertos fronterizos para el comercio de ganado con México” Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México

Fue a través de un mensaje que compartió en X que el embajador resaltó que el reinicio del intercambio comercial, es fruto del trabajo realizado por los presidentes de México y Estados Unidos.

Ante ello, Ronald Johnson se dijo confiado en que la cooperación bilateral entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump, permitirá erradicar la plaga de gusano barrenador por la que se había ordenado el cierre fronterizo.

Ronald Johnson reconoce esfuerzos de Sheinbaum y Trump para reanudar exportación ganadera

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el viernes 24 de julio que la frontera Agua Prieta-Douglas se reabrirá para permitir una vez más la exportación de ganado mexicano.

De acuerdo con lo informado por la autoridad estadounidense, será hasta el próximo 24 de agosto cuando se reabra el puerto fronterizo para permitir la exportación de ganado.

Ante ello, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió una publicación en su cuenta de X, en la que elogió el trabajo que han llevado a cabo los presidentes de ambos países.

Ronald Johnson reconoce a Sheinbaum Trump por trabajos que permitieron reinicio de exportación de ganado (@USAmbMex/X)

Sobre el punto, Ronald Johnson aseveró que fue gracias a la cooperación bilateral entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump que se avanzará con la reapertura gradual de la frontera.

Al recordar que el reinicio del comercio ganadero comenzará por el puerto Agua Prieta-Douglas, el embajador reconoció las acciones que se han desplegado en busca de erradicar la plaga del gusano barrenador.

Ronald Johnson confía en acciones conjuntas para enfrentar al gusano barrenador

Al expresar su reconocimiento a los presidentes de México y Estados Unidos por la reapertura de la frontera Agua Prieta-Douglas, Ronald Johnson expresó su confianza en el trabajo conjunto.

Así lo manifestó el embajador de Estados Unidos en México al señalar que será por medio de las acciones bilaterales que se pondrá un alto a la plaga del gusano barrenador por la que la frontera y el comercio ganadero se cerró.

En ese mismo sentido, Ronald Johnson señaló que el despliegue del trabajo conjunto también va a permitir la protección de "la salud animal y beneficiar a productores y consumidores de ambos países”.