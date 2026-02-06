La Fiscalía de Tabasco presentó un testigo durante la nueva audiencia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, la audiencia se realizó este jueves 5 de febrero por videoconferencia, conectando el Penal del Altiplano con el Juzgado de la Región Nueve de Villahermosa.

Hernán Bermúdez Requena se queda en prisión preventiva en penal del Altiplano (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Fiscalía de Tabasco presenta testigo en nueva audiencia de Hernán Bermúdez Requena que lo vincula a delitos

Los reportes señalan que la Fiscalía de Tabasco presentó un testigo en la más reciente audiencia de Hernán Bermúdez Requena, que vincula al exfuncionario con los siguientes delitos:

Extorsión

Secuestro agravado

Asociación delictuosa

La presentación de este nuevo testigo forma parte de la estrategía de la Fiscalía del estado de Tabasco para exponer su caso y acusar formalmente a Hernán Bermúdez Requena.

Dado que la audiencia de hoy se desarrolló a puerta cerrada, hasta el momento se desconocen los detalles del testimonio que vinculan a Hernán Bermúdez Requena con los delitos antes mencionados.

Cabe mencionar que el próximo 24 de marzo se vence la prórroga concedida para que la Fiscalía presente una investigación adicional y así determinar si Hernán Bermúdez Requena es imputado.