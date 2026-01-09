El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio información sobre la investigación contra Hernán Bermúdez Requena.

La declaración de Omar García Harfuch se dio durante la conferencia mañanera de este viernes 9 de enero, en la cual confirmó que el líder de La Barredora sigue en el penal de Almoloya de Juárez, El Altiplano.

Omar García Harfuch confirma elementos probatorios contra Hernán Bermúdez Requena

Durante la conferencia mañanera, Omar García Harfuch respondió que se han entregado elementos probatorios para fortalecer los cargos contra Hernán Bermúdez Requena.

Acorde con el secretario, debido a estos elementos probatorios es que se logró la orden de aprehensión en su contra de parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Omar García Harfuch aseguró que la investigación contra Hernán Bermúdez Requena y otros presuntos integrantes de La Barredora va bien y continúa en marcha.

Asimismo, el titular de la SSPC señaló que ha habido una serie de detenciones ligadas a Hernán Bermúdez Requena, no sólo la de Ulises “el Pinto”, su segundo al mando.

Bienes de Hernán Bermúdez Requena serían asegurados por la FGR

Omar García Harfuch también fue cuestionado sobre los bienes de Hernán Bermúdez Requena tanto en México como en Paraguay, en donde fue arrestado en septiembre de 2025.

Al respecto, Omar García Harfuch mencionó que el aseguramiento de sus bienes correspondería a la Fiscalía General de la República la determinación.

De momento, no se dio a conocer cuántos bienes tendría Hernán Bermúdez Requena, aunque sus cuentas bancarias siguen inhabilitadas.