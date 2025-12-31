Se dio a conocer que una jueza federal rechazó desbloquear las cuentas de la esposa de Hernán Bermúdez Requena, pero, ¿quién es Verónica Encalada? Te decimos lo que sabemos.

Tanto su esposa como otros familiares fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por transacciones inusuales, por lo que sus cuentas bancarias fueron suspendidas.

¿Quién es Verónica Encalada? Esposa de Hernán Bermúdez Requena

Verónica Encalada Pérez es la esposa de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco acusado de diversos delitos.

Acorde con lo que se ha dado a conocer y al igual que Hernán Bermúdez Requena, pertenecía al partido de Morena y habría participado de manera indirecta en la captura del presunto líder de La Barredora.

Ya que habría viajado a Paraguay, en donde arrendó la casa en la que finalmente fue detenido Hernán Bermúdez Requena, acorde con medios de comunicación.

¿Quién es Verónica Encalada? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Verónica Encalada?

Aunque se sabe que Verónica Encalada es originaria de Yucatán, se desconoce su año de nacimiento y en consecuente, su edad.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Encalada?

Por otra parte, debido a felicitaciones, se mencionó que Verónica Encalada cumpleaños a inicio de enero, lo que derivaría en que su signo zodiacal sea Capricornio.

¿Quién es el esposo de Verónica Encalada? Lo que se sabe de su matrimonio con Hernán Bermúdez Requena

No se tienen detalles sobre cuántos años han estado casados Verónica Encalada y Hernán Bermúdez Requena, sin embargo, se mencionó que fue derivado de su causa que se dio con su paradero.

La pareja por otra parte, llegó a ser fotografiada continuamente para la revista SR Splendor, para distintos eventos, de carácter personal o en la administración pública.

¿Quién es Verónica Encalada? (SSP de Tabasco)

¿Cuántos hijos tiene Verónica Encalada?

Junto a Hernán Bermúdez Requena, Verónica Encalada tendría cuatro hijos: David, Fabiola, Verónica y Valentina Bermúdez Encalada, quienes también tienen sus cuentas bloqueadas.

Fue junto a su hija Verónica, quien se dedica a la gastronomía, que presentó la impugnación ante decisión de rechazar el amparo que desbloquearía sus cuentas bancarias.

¿Qué estudió Verónica Encalada?

No es posible dar a conocer la trayectoria académica de Verónica Encalada derivado de que en el Registro Nacional de Profesionistas no se tiene registro de alguna cédula a su nombre.

¿En qué ha trabajado Verónica Encalada?

No se tiene información sobre en qué trabajó Verónica Encalada, sin embargo, se señala que militó en Morena desde 2023 y se mostraba vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, el nombre de Verónica Encalada llegó a figurar en documentación de empresas de Hernán Bermúdez Requena, ya que compró acciones en 2004 de Constructores Aprobados.

También es señalada como comisaria de Constructora V.D.F, de la cual Hernán Bermúdez Requena era administrador único, sin embargo, para 2010 vendieron las acciones, aunque el exsecretario seguía con amplio dominio.

De manera independiente, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco destacó el trabajo de Verónica Encalada como voluntaria en diversas ocasiones.