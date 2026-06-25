Seis personas, entre ellas el “Güero Pin”, fueron detenidas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde este 25 de junio se llevó a cabo un un operativo interinstitucional.

Versiones no oficiales informan sobre la detención del “Güero Pin”, identificado como un “líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quien ha mantenido bajo reserva la identidad de los detenidos, vía redes sociales, informó sobre la participaron fuerzas federales y estatales como:

Ejército Mexicano

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Policía Estatal Preventiva)

Como parte de la misión se aseguró:

Armamento

Vehículos

Drogas

Un inmueble

Debido a que durante el ejercicio se desarrollaron balaceras en la Isla del Bosque, así como cierres de vialidades y quema de vehículos, los habitantes se refugiaron en sus hogares.

🚨Se registran enfrentamientos y la detención de un presunto líder criminal en Escuinapa, Sinaloa



Habitantes de la sindicatura de Isla del Bosque reportaron balaceras, lo que obligó a familias a resguardarse en sus hogares.



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó… — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

En su mensaje oficial y para tranquilidad de los ciudadanos, la SSP de Sinaloa señala que la situación se encuentra bajo control; sin embargo, mantendrá mantiene acciones de vigilancia y seguridad para salvaguardar a la población.

Así como pide a los civiles atender las recomendaciones emitidas por las autoridades y mantenerse informada a través de las redes sociales institucionales.

En caso de emergencia o detección de actividades inusuales queda a su disposición el número de emergencia (911) y el 089, éste último utilizado para denunciar de forma anónima.

¿Quién es el “Güero Pin”?

Misael Guerrero Pérez, alias “Güero Pin”, es operador y jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.

Opera en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Mazatlán, a través de la facción conocida como Los Chapitos.

Está vinculado a actividades delictivas como:

Tráfico y trasiego de sustancias ilícitas

Privación ilegal de la libertad

Delitos de acto impacto.