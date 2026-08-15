Coordinadores de Morena defienden soberanía tras retiro de visa a López Beltrán

Los coordinadores de Morena en los congresos locales cerraron filas en defensa de la soberanía nacional, luego de que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

A través de un comunicado, los coordinadores de Morena hicieron un llamado a rechazar cualquier intento de injerencia extranjera y a mantener firmes los principios que dieron origen al movimiento.

“¡Avancemos en la defensa de la soberanía nacional!” Coordinadores de Morena

Coordinadores de Morena llaman a la defensa de la soberanía tras retiro de visa a López Beltrán

El pasado jueves 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán envió una carta al presidente Donald Trump para pedir una explicación sobre la cancelación de su visa estadounidense.

López Beltrán estalla contra Trump tras retirarle la visa de Estados Unidos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Desde Morena, el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán se ha visto como un acto de injerencia extranjera, por lo que los coordinadores de bancada en los 32 congresos locales han defendido la soberanía.

Los morenistas señalaron que el movimiento ha enfrentado, desde su origen, descalificaciones, por lo que seguirán enfrentando a quienes utilizan la mentira y el miedo para desacreditarlo.

Ante la controversia por el retiro de la visa de López Beltrán, los coordinadores parlamentarios enfatizaron que defender la transformación también significa defender a México y el derecho de los mexicanos a decidir su presente y futuro.

Por lo anterior, los coordinadores de Morena hicieron un llamado a defender la soberanía, que, según ellos, es uno de los principios que originaron el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Quienes suscribimos este desplegado llamamos al pueblo de México y a quienes simpatizan con la Cuarta Transformación a sentirnos orgullosos de nuestra lucha y de lo que hemos logrado”. Coordinadores de Morena

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