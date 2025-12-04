La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), es una “mujer honesta” y profesional.

Desde si mañanera del 4 de diciembre Claudia Sheinbaum señaló que Ernestina Godoy tiene mucha integridad y reconoció que le dio mucho gusto que fuera elegida.

“Ernestina es una mujer honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta aseguró que con la nueva FGR se logre mayor coordinación en materia de seguridad.

Claudia Sheinbaum respalda a Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; reconoce su trayectoria como fiscal

Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR, y reconoció su trayectoria como fiscal de la Ciudad de México (CDMX).

La presidenta recordó que Ernestina Godoy fue la fiscal general de la CDMX cuando ella era la jefa de gobierno, por lo que consideró que “va a ser muy bueno para el país” su aprobación.

“Conoce el tema porque fue fiscal general de la ciudad de México entonces yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación” Claudia Sheinbuam

Asimismo, celebró que su designación se haya dado con una ala aprobación, pues resultó la primera mujer a cargo de la FGR con un total de 97 votos a favor.

Claudia Sheinbaum asegura que habrá más coordinación con Ernestina Godoy al frente de la FGR

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que “nos dio mucho gusto” que resultara elegida Ernestina Godoy para estar al frente de la FGR y expresó sus felicitaciones.

Asimismo, señaló que con su llegada oficial a la FGR se espera que se desempeñe como “un liderazgo para fortalecer la relación los las 31 fiscalías de los estados.