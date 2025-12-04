El senador y coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, explicó la postura de su partido ante la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR).

La tarde de este miércoles 3 de diciembre se designó con mayoría de 97 votos a Ernestina Godoy como fiscal general; de los cuales, 3 pertenecieron al PAN, mientras que 17 se posicionó en contra.

Ricardo Anaya rechaza proceso que designó a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

Tras designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR, Ricardo Anaya señaló para medios de comunicación que el PAN votó en contra por definir el proceso como simulación.

Asimismo, Ricardo Anaya señaló que el PAN votó en contra ya que los hechos de Ernestina Godoy les darán la razón, esto ante la pregunta de si no se le dará un voto de confianza.

Al respecto, el coordinador del PAN explicó que se verá en un futuro, si la FGR se dedica a combatir al crimen organizado o a perseguir periodistas y activistas incómodos, así como opositores.

Ricardo Anaya reiteró que fue una simulación desde el principio al permitir que el ex fiscal Alejandro Gertz Manero renunciara, por lo que no había manera de que el PAN votara a favor del proceso para la titularidad de la FGR.

Referente a los 3 senadores del PAN que votaron a favor de Ernestina Godoy, Ricardo Anaya no se pronunció.