España está de luto luego de que el 18 de enero se vivirá un accidente de tren en Adamuz, Córdoba que dejó muertes y cientos de heridos. Sin embargo, las labores de rescate aún siguen.

Así que te compartimos qué ocurrió, cómo pasó, el número de víctimas y el luto nacional que España ha declarado por el accidente de tren.

¿Qué ocurrió? Así pasó el accidente de tren en Córdoba, España

España vivió un accidente de tren el 18 de enero a las 7:45 pm cuando el transporte ferroviario que viajaba de Málaga a Madrid se descarriló dejando cientos de heridos.

El descarrilamiento ocurrió en los últimos tres vagones del tren. Sin embargo, este chocó con otro tren que circulaba en el otro sentido en el carril de junto.

Los hechos llevaron que el tren que fue impactado por el descarrilamiento, cayera a un acantilado de cuatro metros de profundidad, según informaron autoridades.

Respecto al descarrilamiento, ha llamado la atención que este sucedió en una recta, siendo que ambos trenes iban a 200 kilómetros por hora, de modo que el impacto fue brutal para los pasajeros.

Accidente de tren en Adamuz, España. (AP / AP)

La incertidumbre que esto ha causado en España es no solo por la magnitud del accidente de trenes, sino porque en el tramo donde sucedió el accidente era una vía que fue reparada recientemente.

Asimismo, se había informado que los trenes que circulaban en esa zona habían sido revisados actualmente.

Pese a la información preliminar que se conoce, expertos aseguran que el motivo que llevó al accidente de tren en España aún se desconoce, pero se investiga para saber el verdadero motivo.

Muertos y heridos que dejó el accidente de tren en España

El accidente de tren en España llevó al equipo de bomberos a movilizarse a la zona a minutos del accidente. Sin embargo, las labores de rescate continúan.

Respecto a los heridos que dejó el accidente de tren en España, se ha reportado que son más de 150 personas que han sido trasladadas a hospitales para ser atendidas, siendo que algunas se encuentran en cuidados intensivos.

Asimismo, se informó que hay menores de edad heridos, siendo al menos 5 y uno que se encuentra muy grave en el hospital.

Por otra parte, las muertes registradas hasta el momento son 39 fallecidos. Sin embargo, el jefe de bomberos de Córdoba augura que aumentarán porque aún no terminan el rescate.

Uno de los fallecidos fue el conductor del tren impactado, cuya edad era de 28 años.

El total de pasajeros de ambos trenes era de 484 personas, divididas en 300 personas en el tren que se descarriló y 184 en el que fue impactado.

Asimismo, se informó que la labor de reconocimiento de cuerpos será compleja por las condiciones en que resultaron tras el accidente de tren en España, apuntando a un trabajo multidisciplinario para esto.

Presidente de España declara luto de tres días tras accidente de tren

El presidente de España, Pedro Sánchez, enfrentó el accidente de tren declarando luto nacional por tres días, además de asegurar que se investigará la causa de la tragedia.

Pedro Sánchez anuncia medidas contra genocidio de Israel en Gaza (EFE)

Cuando se declara luto nacional por el presidente, este hecho es respaldado por la familia real y conlleva que la bandera tiene un izado a media asta en edificios públicos.

Asimismo, habrá suspensión de actos oficiales, homenajes en España y comunicación oficial programada en los medios públicos.

El luto nacional de tres días iniciará a partir de las 12:00 am del martes 20 de enero en toda España, concluyendo el jueves 22 de enero a la misma hora.