Durante la visita del papa León XIV en España, el rey Felipe VI se pronunció sobre uno de los temas más sensibles para la Iglesia Católica al condenar los abusos cometidos por integrantes del clero.

Felipe VI reconoció la labor social que realiza la iglesia en España, pero subrayó que nada contrasta más con esa tarea que el sufrimiento provocado por los casos de abuso sexual en todo el mundo.

Felipe VI condena abusos de la Iglesia Católica en visita de León XIV y pide reparación

Este sábado 6 de junio, Felipe VI condenó los casos de abuso sexual que se han dado dentro de la Iglesia Católica, destacando de que estos no pueden ser representativos de la institución religiosa.

Felipe VI condena abusos cometidos por la Iglesia Católica durante visita de León XIV (Daniel González / EFE)

Frente al papa León XIV, el monarca de España afirmó que el dolor causado por estos hechos debe ser atendido mediante procesos de reparación y justicia para las víctimas de estos abusos cometidos.

Asimismo, el rey destacó la “claridad y firmeza” del papa León XIV frente a esta problemática, al considerar que son elementos fundamentales para avanzar en la sanación y fortalecer la credibilidad de la iglesia.

La declaración de Felipe VI adquiere relevancia debido a que el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia ha marcado buena parte del debate público en España durante los últimos años.

Papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso en España

En el marco de la visita papal en España, está previsto que León XIV sostenga encuentros con víctimas de abusos, una de las actividades más esperadas de su agenda oficial.

La reunión forma parte de los esfuerzos impulsados por el Vaticano para escuchar de manera directa a quienes han denunciado estos hechos y para reconocer el daño causado durante décadas.

Se prevé que el pontífice escuche testimonios de sobrevivientes y sus familiares, en un gesto que organizaciones de víctimas consideran relevante para avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación.

El encuentro también busca reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a los abusos y el compromiso de la Iglesia con la prevención y la protección de menores y personas vulnerables.