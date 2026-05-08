Dylan Johnson es un funcionario estadounidense especializado en comunicación estratégica y seguridad nacional. En 2026 fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, cargo desde el cual dirige la estrategia de comunicación internacional del gobierno estadounidense.

¿Quién es Dylan Johnson?

Dylan Johnson es un estratega político y funcionario del gobierno de Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales. Antes de este cargo, fue Asistente Especial del Presidente y subdirector de comunicaciones de la Casa Blanca enfocado en temas de seguridad nacional.

¿Qué edad tiene Dylan Johnson?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Dylan Johnson, por lo que no se conoce cuál es su edad.

¿Dylan Johnson tiene esposa?

La vida personal de Dylan Johnson es privada, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Dylan Johnson?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Dylan Johnson tiene hijos?

Se desconoce si Dylan Johnson tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria política en Estados Unidos.

¿Qué estudió Dylan Johnson?

No hay detalles públicos sobre la vida académica de Dylan Johnson, por lo que se desconoce cuál es su carrera.

¿En qué ha trabajado Dylan Johnson?

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos dentro del gobierno y la comunicación política en Estados Unidos, entre ellos: