Al pronunciarse por los cambios del IMSS a las pensiones, la senadora Carolina Viggiano criticó las modificaciones al advertir que la “Modalidad 40 no es un regalo” para los trabajadores.

Por medio de un mensaje, Viggiano denunció que el IMSS cambió las reglas de inscripción y limitó los salarios de retiro debido a que no realizó los cálculos financieros adecuados con anticipación.

Cabe destacar que la crítica de la senadora se lanzó debido a las modificaciones normativas que, entre otros asuntos, limitan el salario de registro y suprimen los pagos retroactivos de la Modalidad 40.

Carolina Viggiano se lanza contra cambios del IMSS a las pensiones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó una serie de cambios a los esquemas de inscripción, medida que se aplicó por presuntos desajustes presupuestales e inestabilidad financiera.

Ante las modificaciones avaladas, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, sostuvo de manera tajante que la “Modalidad 40 no es un regalo ni un privilegio” gubernamental para la ciudadanía.

En su publicación, la legisladora priísta enfatizó que este esquema es un mecanismo donde las personas aportan recursos propios para mejorar el monto de sus pensiones.

Viggiano crítica cambios del IMSS a las pensiones (@caroviggiano/X)

Debido a lo anterior, Carolina Viggiano cuestionó a las autoridades al señalar que pretenden cerrar la puerta a quienes están en busca e construir un futuro digno por medio del esfuerzo laboral.

De la misma forma, exigió investigar posibles casos de despilfarro y mala administración en lugar de cambiar las reglas operativas para perjudicar a los cotizantes independientes.

En especial porque las pensiones no se tratan de “dádivas” por parte del gobierno, sino un derecho que se ha “ganado con años de trabajo y aportaciones”.

IMSS aprobó cambios a las pensiones

La crítica lanzada por Carolina Viggiano se dio luego de que el IMSS estableció que las nuevas incorporaciones a la Continuación Voluntaria no podrán elegir salarios elevados de forma libre.

De la misma forma, se eliminaron los pagos retroactivos para cubrir periodos pasados, surtiendo efecto la solicitud de registro únicamente a partir del día en que se presente el trámite correspondiente.

Ante ello, el IMSS afirmó que los asegurados inscritos previamente mantendrán las condiciones contratadas y respetarán los montos calculados y el número de semanas acumuladas.

Finalmente, sostuvo que realizará un análisis financiero integral durante los próximos 6 meses, habilitando el registro de los trabajadores exclusivamente a través de sus plataformas y sistemas.