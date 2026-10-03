FGR sostiene investigación contra Ernesto Ruffo con peritajes y análisis financieros

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que sostiene su investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, con peritajes y análisis financieros.

Mediante un comunicado, la FGR manifestó que busca esclarecer a fondo una presunta red de contrabando de combustible ligada a Ernesto Ruffo, operada a través buques y ferrotanques.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. (Tomada de video/@rosaleonYT)

FGR reitera tener pruebas contundentes contra Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

Según indicó la FGR, informes contables señalan que Ernesto Ruffo habría participado activamente en la representación legal, conducción y toma de decisiones estratégicas de la empresa Ingemar, dedicada a servicios portuarios y dragados.

Las indagatorias identificaron flujos monetarios atípicos y transacciones por montos millonarios en cuentas bancarias locales, que resultaban incompatibles con el perfil fiscal de la compañía.

De igual forma, las investigaciones ministeriales determinaron que la infraestructura logística de Ingemar era aprovechada para movilizar huachicol mediante el uso de ferrotanques.

Entre las evidencias figuran testimonios donde Ruffo reconoció ser propietario del 49% de las acciones de la firma, además de conocer, al menos desde 2024, de discrepancias en la documentación de importación.

En tales trámites, los embarques transportados en camiones y ferrotanques con capacidad real de 30 mil a 112 mil litros eran reportados falsamente ante la autoridad aduanera con un volumen de apenas 10 mil litros.

La FGR insiste en que el proceso legal continúa su trámite ante el órgano jurisdiccional competente, autoridad que evaluará las pruebas para emitir el dictamen que corresponda.