Ernestina Godoy aclaró la situación de los investigados en el caso INE, al explicar que Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas permanecen en México, pero hasta ahora no han sido localizados.

Que yo sepa están en México. No los estamos buscando todavía, pero la indagatoria los involucra a ella, al proveedor y a varios más. Ernestina Godoy, titular FGR

Pese a las acusaciones de corrupción en el instituto, la titular de la FGR precisó que actualmente las autoridades federales no están buscando a la extitular ni al exproveedor del INE.

Godoy también señaló que se han ubicado al menos 40 domicilios relacionados a corrupción en este caso, al tiempo que mencionó que se trata de una investigación generalizada en el INE y no solo contra Taddei.

Taddei y Hernández Casillas (Especial)

FGR ubica 40 domicilios vinculados a corrupción en el INE

Durante su comparecencia ante la Jucopo en la Cámara de Diputados, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que se tienen 40 domicilios ubicados en la indagatoria por corrupción en el INE.

“Tuvimos ya la diligencia ministerial en el INE para obtener documentación. En este momento les puedo comentar que tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios” Ernestina Godoy, titular FGR

No obstante, aclaró que los inmuebles que podrían haberse usado para operaciones irregulares no están ligados de manera exclusiva a Guadalupe Taddei o Alfredo Hernández Casillas.

Sobre la ubicación de ambos, añadió que siguen dentro de territorio mexicano, aunque de momento no se les está buscando debido a que no existe una orden de aprehensión formal.

La FGR va a detener a alguna persona con orden de aprehensión, en este caso no tengo una. Ernestina Godoy, titular FGR

Incluso, argumentó que los videos en los que Taddei es exhibida en fiestas junto a Hernández Casillas, o los de su hijo en París junto al empresario, no son prueba suficiente.

🚨⚖️ ¡FGR confirma investigación que incluye a Guadalupe Taddei!



La fiscal general, Ernestina Godoy, señaló que la investigación relacionada con el INE contempla a su presidenta, Guadalupe Taddei, y a otras personas. pic.twitter.com/o1bNtFn2rT — Político MX (@politicomx) November 23, 2026

FGR aclara; investigación por corrupción en el INE es general y no solo contra Taddei

En la misma conferencia, la fiscal Ernestina Godoy hizo énfasis en que se trata de una denuncia general, pues no solo involucra a Guadalupe Taddei o al empresario Hernández Casillas.

Están nuestros peritos trabajando en la revisión de la documentación. No es denuncia solo contra Taddei, sino general, y estamos viendo quién puede resultar responsable. Ernestina Godoy, titular FGR

En ese sentido, mencionó que las autoridades aún están en búsqueda de establecer a los presuntos responsables, y, de ser el caso, proceder con las sanciones correspondientes.