La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) a evitar la sobrerrepresentación legislativa en las próximas elecciones 2027.

“Creemos que México puede tener un Congreso donde todos se sientan representados porque la pluralidad de nuestro pueblo es una riqueza que no amenaza… ganar con reglas justas otorga una legitimidad que ninguna fórmula puede fabricar” Episcopado Mexicano

El INE está en espera de decidir las reglas para la estimación de las 200 diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados.

El objetivo es, dijo el Episcopado Mexicano, que no haya lugar a una sobrerrepresentación legislativa injusta y que se eviten conflictos posteriores a la elección, como ha ocurrido en las recientes elecciones de 2021 y 2024.

Episcopado Mexicano pide a consejeros del INE reglas justas en elección 2027

Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente del Episcopado Mexicano, así como Héctor Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general del CEM, pidieron a los consejeros y consejeras de INE que se interprete la Constitución en términos justos, imparciales y conforme a su finalidad.

Los obispos del Episcopado Mexicano dijeron confiar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuará con responsabilidad.

La justificación de su pronunciamiento tiene que ver con la defensa de la democracia y con que esta no se hace solo el día de las elecciones, sino desde que se escriben las reglas.

Episcopado Mexicano pide a gobierno federal respetar la autonomía del INE

El Episcopado Mexicano hizo un llamado al gobierno federal y los poderes públicos a que respeten la autonomía de las autoridades electorales y que nadie ejerza presión sobre sus decisiones.

A los partidos políticos los exhortaron a que actúen con congruencia y no utilizar coaliciones para obtener en la Cámara de Diputados “lo que no obtuvieron en las urnas”.

El CEM también hizo un llamado a los ciudadanos informarse, dialogar con serenidad y participar de forma activa y manifestarse cuando sea necesario.