El senador Enrique Inzunza recibe 333 mil 981 pesos brutos en ingresos mensuales, lo que significa casi el doble de lo que cobra Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Enrique Inzunza, señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, percibe un salario apenas menor que el de Sheinbaum, de 190 mil 23 pesos brutos por concepto de dieta en la Cámara de Senadores.

Mientras que Claudia Sheinbaum tiene un ingreso de 191 mil 846 pesos brutos mensuales.

Sin embargo, el senador tiene un ingreso extra por su participación como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

Enrique Inzunza gana más de 300 mil pesos; Sheinbaum recibe menos de 200 mil pesos al mes

De acuerdo con los registros de la plataforma del Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza recibe, por el concepto de jubilación como magistrado en retiro, 71 mil 979.70 pesos brutos quincenales; es decir, 143 mil 959.4 pesos al mes.

Asimismo, recibe como dieta de la Cámara de Senadores 190 mil 23 pesos brutos, por lo que mensualmente tiene un ingreso bruto de 333 mil 982.40 pesos.

Además, el senador presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa, tiene derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de dieta, es decir, alrededor de 253 mil 364 pesos brutos, así como a:

seguro de vida institucional (40 meses de dieta)

seguro social ISSSTE

Mientras que Claudia Sheinbaum tiene un ingreso de 191 mil 846 pesos brutos mensuales y, por concepto de aguinaldo recibirá 105 mil 258 pesos y 282 mil 74 pesos mexicanos brutos como gratificación de fin de año, según el Presupuesto de Egresos 2026.