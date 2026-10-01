Enrique Inzunza recordó que alrededor de 650 mil sinaloenses le dieron su voto para ocupar una curul en el Senado de la República y comparó la cifra contra las 23 mil firmas que piden su desafuero.

“Yo respeto cualquier expresión pero a mí me eligieron casi 60 mil sinaloenses , hombre y mujeres libres y honestos” Enrique Inzunza

Con ello, aseguró que tiene mucho más apoyo que el que convocaron un grupo de asociaciones para exigir su desafuero para que “enfrente la justicia”.

Esto ante la investigaciones que, aseguran, existen carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contra Enrique Inzunza.

Enrique Inzunza minimiza firmas que exigen su desafuero

El senador Enrique Inzunza respondió con tranquilidad a las 23 mil firmas presentadas para exigir su desafuero ante la Cámara de Diputados.

El senador por Morena comparó las cifras de quienes firmaron contra las 650 mil personas “libres y honestas” que votaron por él en 2024 en un gesto para minimizar la acción ciudadana en su contra.

“650 mil personas de Sinaloa, libres, honestas, en un ejercicio democrático, creo que los números hablan por sí mismos” Enrique Inzunza

Cabe señalar que el pasado 29 de septiembre se presentó un escrito ante a Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del senador Enrique Inzunza con 23 mil firmas.

La solicitud formal fue presentada por:

La Alianza Mexicana de Abogados

La Federación de Abogados de Sinaloa

Vania Pérez, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

De acuerdo con las agrupaciones, se tienen pruebas suficientes para proceder con el juicio de desafuero.

Esto ya que existen carpetas de investigación desde la FEMDO contra el senador por tráfico de influencias, así como el requerimiento de Estados Unidos contra Enrique Inzunza el pasado abril de 2026.