La Alianza Mexicana de Abogados, así como la Federación de Abogados de Sinaloa y la ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez han solicitado formalmente el desafuero de Enrique Inzunza ante la Cámara de Diputados.

Solicitud que procede ante las más de 23 mil firmas que se han juntado para que Enrique Inzunza deje de ser senador.

Pues lo que piden es que Enrique Inzunza “deje ser senador, que se le quite el fuero y que enfrente a la justicia y que se le aplique el rigor de la ley”.

Solicitan desafuero de Enrique Inzunza ante la Cámara de Diputados (@vaniaperezmor)

Hay pruebas para proceder con desafuero de Enrique Inzunza

Tras la solicitud del desafuero de Enrique Inzunza, las organizaciones manifestantes en contra del senador aseguran que cuentan con las pruebas para proceder con el requerimiento.

“Se tiene todos los elementos necesarios”, apuntó la Alianza Mexicana de Abogados, tras asegurar que hay carpetas de investigación ante la Fiscalía especializada en materia delictiva de delincuencia organizada en contra de Enrique Inzunza.

Asimismo, recordaron que otro de los elementos en contra de Enrique Inzunza es el requerimiento emitido por Estados Unidos en abril de 2026.

Así como Enrique Inzunza tiene carpetas en Sinaloa, tráfico de influencia y se le señala de interlocutor entre los poderes fácticos y el gobierno del Estado.