El Senado de la República emitió su respuesta a las más de 26 mil firmas ciudadanas que fueron entregadas para exigir la renuncia del exmilitante de Morena y actual senador sin partido, Enrique Inzunza.

A través de una misiva, a nombre de la Mesa Directiva del Senado, se precisó que la permanencia de Enrique Inzunza en la Cámara Alta constituye un asunto estrictamente de índole personal.

Es decir, reiteraron que las normas vigentes establecen que la decisión de una renuncia o solicitud de licencia corresponde únicamente al senador sin partido y no a una determinación por parte del propio Senado de la República.

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No obstante, la respuesta del Senado fue catalogada por integrantes de la sociedad civil como una excusa para no responder a la verdadera petición que fue acompañada con 26 mil firmas.

Según indicaron, el documento presentaba una solicitud para sostener una audiencia pública con el fin de exigir que Inzuna enfrente a la justicia sin estar protegido por el fuero constitucional.

Esto luego de que el senador fuera señalado por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos criminales en el estado de Sinaloa.

Enrique Inzunza descarta unirse al PT o PVEM tras salida de Morena (Andrea Murcia / Andrea Murcia Monsivais)

Por ello, acusaron que este tipo de omisiones afecta la rendición de cuentas, advirtiendo que representa una forma de complicidad política al ignorar acusaciones graves en contra de uno de sus integrantes.

En la misiva, el Senado puntualizó que los canales institucionales para formular denuncias legales permanecen abiertos mediante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

De este modo, la respuesta institucional declinó otorgar la reunión requerida para revisar los motivos expuestos por la ciudadanía sobre la conducta e investigaciones en contra de Inzunza.