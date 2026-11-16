Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre, no obstante, nadie sabe exactamente dónde están sus restos, cuál será su destino final y si hay un su funeral, pues toda la información al respecto se mantiene en hermetismo.

Inicialmente se anunció que se velarían los restos en la funeraria Gayosso de la avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, de Guadalajara, Jalisco, pero no hay certeza de ello.

Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo salieron en una carrosa de Gayosso a las 16:00 horas del hospital Country 2000 donde murió el mismo 15 de noviembre.

Misterio sobre dónde están los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo

¿Dónde están los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo? Una de las versiones es que sus restos fueron incinerados en la mencionada funeraria de Guadalajara y enviados a su natal Culiacán, Sinaloa.

Aunque se ha registrado la llegada de coronas a la sucursal de Gayosso en la colonia Ladrón de Guevara la noche del 15 de noviembre, personal del sitio ha negado que se encuentren ahí los restos del llamado “Jefe de jefes”.

Este 16 de noviembre el sitio amaneció con menos actividad y no se ha registrado presencia policial especial.

Dedican “Jefe de jefes” a Miguel Ángel Félix Gallardo

Las coronas que llegaron a la sucursal de Gayosso tenían dedicatoria con el nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo e incluso llegó una camioneta a tocar la canción “Jefe de jefes” de Los tigres del Norte.

Miguel Ángel Félix Gallardo pasó 37 años en la cárcel y al final de su vida terminó con 22 padecimientos y para ello tomaba 13 medicamentos en el Penal de Puente Grande.

Únicamente salió del Penal de Puente Grande a un hospital donde terminó su vida por una falla orgánica múltiple.