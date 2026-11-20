Durante su discurso por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los intentos para desacreditar las elecciones 2027 fracasarán.

Claudia Sheinbaum resaltó que, ante la certeza de que serán derrotados, la oposición busca “sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”.

“Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027. Porque esa es su nueva farsa. Al saberse derrotados, buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que el movimiento que nació con el cuestionamiento a los fraudes electorales, no traicionará la historia de México.

Además, cuestionó a quienes quieren “reivindicar” el régimen de Porfirio Díaz y justifican el autoritarismo en nombre del progreso.

Van a volver a fracasar: Sheinbaum lanza mensaje contra la oposición

Claudia Sheinbaum señaló que la oposición ha buscado derrotar la voluntad del pueblo de México, pero han fracasado y “van a volver a fracasar”.

“En estos dos años han intentado de todo para derrotar la voluntad popular, pero han fracasado… Que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento de deslegitimar las elecciones de 2027”

De acuerdo con la presidenta, la oposición ya fracasó con:

campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para fabricar mentiras y calumnias

en el “llamado a la violencia” e inventar falsas movilizaciones juveniles

“la calumnia deliberada” de que su gobierno protege a la delincuencia organizada

la búsqueda de intervención extranjera

Sheinbaum asegura que 2027 será un ejemplo histórico de respeto al voto

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, a pesar de los intentos de la oposición por buscar poner en duda el próximo proceso electoral, el 2027 será un ejemplo histórico del respeto al voto.

Claudia Sheinbaum resaltó que “no hay democracia verdadera sin justicia social y no hay justicia social sin democracia y libertades” y en México vive una nueva etapa de libertades.

Asimismo, aclaró que hoy se gobierna para todas y para todos, pero principalmente para quienes menos tienen.