Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, reveló que el Partido del Trabajo (PT) insiste en segundas encuestas solo para calmar a sus bases y recordó que las coordinaciones estatales son inamovibles.

“Es un planteamiento… que quizá el Partido del Trabajo hace para procesar la interior con algunos de sus cuadros que participaron… dialogamos cada semana…” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena

La morenista aseguró que de hecho hay diálogo permanente con el PT cada semana, el cual ha permitido que avancen en otras definiciones rumbo a las elecciones 2027.

En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS noticias, dijo que han llamado a no hacer públicas declaraciones sobre nuevas encuetas ya que solo confunden a los ciudadanos.

Citlalli Hernández: designación de coordinadores es inamovible

Citlalli Hernández insistió que la designación de coordinadores estatales es inamovible y que está ya superó sus tiempos de definición.

De hecho, dijo que se ha avanzado en la última convocatoria de coordinaciones regionales y que el proceso total está por concluirse.

“Ellos iniciaron una discusión interna… nosotros respetamos que cada partido tenga su proceso… no nos metemos en su vida interna como partido…. tenemos una definición inamovible…” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena

La también exfuncionaria federal insistió que el PT está en la libertad de hacer encuestas pero ello no significa que vaya a cambiar el resultado en los tres estados donde lo pide: Zacatecas, Michoacán y Nuevo León.

Citlalli Hernández revela que en lo privado avanza con el PT para ir juntos en el 2027

Citlalli Hernández aclaró que a pesar de que han hecho declaraciones de manera pública, en lo interno ha avanzado en definiciones y que incluso han comenzando a inscribir alianza como en Guerrero.

Finalmente dijo confiar en que van a salir avante, que van a llegar a cuerdos y que le están apostando a la construcción de acuerdos para ir juntos en el proceso de 2027.