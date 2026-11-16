Miguel Ángel Félix Gallardo sería velado en la funeraria Gayosso en Guadalajara; su cuerpo fue trasladado sin dispositivos de seguridad.

Tras la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo tras padecer una falla orgánica múltiple, su cuerpo fue trasladado del hospital Country 2000 en Guadalajara a la funeraria Gayosso, donde su familia lo estaría esperando.

Miguel Ángel Félix Gallardo tendría su funeral en Gayosso de Guadalajara

Medios locales aseguran que el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado durante la tarde del del 15 de noviembre a una funeraria de Guadalajara cerca de las 5:00 p.m.

Miguel Ángel Félix Gallardo murió alrededor de las 2:00 p.m. del domingo y momentos después su cuerpo fue trasladado a la funeraria Gayosso.

El cuerpo del exlíder del Cártel de Guadalajara fue trasladado en una carrosa fúnebre y solo bajo la vigilancia de una patrulla.

Miguel Ángel Félix Gallardo sale de Puente Grande y es llevado de emergencia a un hospital (Especial)

La familia de Miguel Ángel Félix Gallardo pidió que el cuerpo ya no fuera custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad, ya que no era necesario, y solicitaron privacidad.

Miguel Ángel Félix Gallardo llevaba dos días internado y su traslado al hospital fue bajo un fuerte dispositivo de seguridad terrestre y aérea; el hospital también estaba custodiado.

Hasta el momento, no hay certeza de que el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo permanezca en Gayosso y su familia no se ha manifestado por su muerte.

Miguel Ángel Félix Gallardo permaneció más de 30 años en prisión

‘El jefe de jefes’, como se conocía a Miguel Ángel Félix Gallardo, cumplía una sentencia de 77 años por delitos relacionados con narcotráfico y por el homicidio de Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado de Puente Grande al hospital privado Country 2000 en Guadalajara, donde permaneció hospitalizado dos días.

El capo presentó una falla orgánica múltiple y su estancia en este hospital era vigilado bajo un fuerte dispositivo de vigilancia.