El experto en seguridad José Luis Montenegro reveló en el canal Grupo Fórmula que tras el fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años, sus cenizas fueron recibidos exclusivamente por sus dos hijos, en una funeraria de Guadalajara.

Las cenizas fueron trasladadas a Bellavista, una comunidad rural en Culiacáncito, Sinaloa, donde el exlíder del Cártel de Guadalajara nació y poseía una enorme propiedad con una capilla construida recientemente.

“Los restos de Félix Gallardo están en el poblado de Bellavista (...), una localidad y comisaría perteneciente a la sindicatura de Culiacancito (...), a las afueras de la capital sinaloense, y sigue perteneciendo al municipio de Culiacán” José Luis Montenegro

Esta gran hacienda, que también albergó temporalmente a su sobrina Sandra Ávila Beltrán conocida como la “Reina del Pacífico”, se convirtió en el destino final para cumplir el deseo del capo de descansar en su tierra natal.

¿Dónde descansarían las cenizas de Miguel Ángel Félix Gallardo?

De acuerdo con reportes periodísticos basados en fuentes cercanas a su familia, las cenizas de Miguel Ángel Félix Gallardo descansarían en una hacienda familiar ubicada en la comunidad de Bellavista, dentro de la sindicatura de Culiacancito, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

José Luis Montenegro reveló que se escogió este sitio para cumplir con el deseo del fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, de descansar en su tierra natal.

“Parecería que los capos, una vez que amasan fortunas, ejecutan sus delitos y los condecoran malamente en el mundo del hampa, pues quieren regresar a descansar a su tierra” José Luis Montenegro

Dentro del predio de la hacienda se construyó una capilla de grandes dimensiones, cuyos trabajos de edificación y mantenimiento habrían sido gestionados y financiados por el propio exlíder criminal desde reclusión a partir de 2018 para albergar sus restos.

“Es una hacienda que por lo menos desde el año 2018 el propio Félix Gallardo, aún en reclusión, se dio a la tarea de edificar parte de la capilla que está al frente de este predio” José Luis Montenegro

Tras su fallecimiento el 15 de noviembre de 2026 y posterior cremación en Guadalajara, sus hijos fueron los únicos que acudieron a la funeraria a recoger la urna para trasladarla a Sinaloa.

En una entrevista concedida a Telemundo en 2021, Félix Gallardo expresó que su deseo era que su familia sepultara sus restos junto a la raíz de un árbol.

Las versiones sobre la hacienda proceden de las investigaciones del periodista José Luis Montenegro; sin embargo, sus familiares han mantenido estricta privacidad y no han emitido un comunicado público para confirmar oficialmente la ubicación final.

¿Quiénes fueron a recoger las cenizas de Miguel Ángel Félix Gallardo?

Las cenizas de Miguel Ángel Félix Gallardo fueron recogidas de manera discreta por sus dos hijos, Miguel Félix Murillo y Abril Félix Murillo. Ambos son fruto de su matrimonio con María Elvia Murillo.

María Elvia Murillo fue la segunda esposa de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Tras la detención de Félix Gallardo en 1989 (vinculada al secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena), María Elvia Murillo desapareció prácticamente del mapa.

Desde 1989 no se ha tenido rastro ni información pública sobre su paradero, manteniendo a lo largo de las décadas un perfil sumamente discreto y alejado de la prensa, al igual que sus dos hijos.

De acuerdo con los reportes, ellos fueron las únicas personas que acudieron a las instalaciones de la funeraria Gayosso (ubicada en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara) para recibir la urna tras el proceso de cremación.

“Te puedo confirmar categóricamente (...) que al menos dos personas acudieron a estas instalaciones para recoger la urna donde iba Miguel Ángel Félix Gallardo; se trata de Miguel y Abril Félix Murillo, los dos hijos del ‘Jefe de Jefes’ producto de su matrimonio con María Elvia Murillo” José Luis Montenegro

La capilla se sitúa en la parte frontal del predio de la hacienda en Bellavista, Culiacancito (Sinaloa). De acuerdo con análisis de imágenes aéreas e investigaciones periodísticas, la capilla no existía antes de 2018 y fue mandada a edificar por el propio Félix Gallardo desde prisión.

“No es un lugarcito, sino que es una hacienda enorme que parece un set de televisión de estas que ocupan para telenovelas de época (...), es una hacienda gigantesca” José Luis Montenegro

Miguel Ángel Félix Gallardo (Tomada de video)

Es una estructura de grandes dimensiones. Se encuentra separada de la vivienda principal (la cual posee fachada de arcos y amplios patios) y ambas construcciones se conectan mediante un camino bordeado de pinos visible en imágenes de satélite.

“En esta propiedad vivió durante algunos meses su sobrina confirmada Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’ (...), pudo gozar de esos grandes arcos, de las habitaciones extensas y de ese gran patio” José Luis Montenegro

Durante su reclusión, Félix Gallardo destinó recursos económicos enviados a empleados de confianza para realizar continuas labores de conservación, incluyendo impermeabilización, pintura, vigilancia y cuidado de jardines y árboles frutales.