Encuesta MetricsMx.- SDP Noticias publica los primeros resultados de las encuestas que se llevaron a cabo los días 1 y 2 de febrero para conocer el sentido del voto en las seis entidades donde se renovarán gobiernos locales el 5 de junio de 2022.

Seis gubernaturas participarán en las elecciones 2022:

Aguascalientes

Durango

Hidalgo

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

En Durango también se renovarán ayuntamientos, mientras que en Quintana Roo diputaciones locales.

Actualmente, el PAN gobierna en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas; mientras que el PRI encabeza los gobiernos de Hidalgo y Oaxaca. Quintana Roo está gobernado por la alianza PAN-PRD.

Aunque ya no hay muchos meses por delante, nada está escrito aún. ¿Impactará la aprobación de sus gobernadores en la decisión de los ciudadanos? ¿Influirán las visitas de López Obrador a su terruño? ¿El ejercicio de consulta a nivel federal sobre la revocación de mandato abonará positivamente a la coalición ‘Juntos Haremos Historia’? Dependiendo de las entidades, los elementos que influyen en las preferencias electorales varían.

Ninguno de los estados de las elecciones 2022 ha sido gobernado por Morena, pero según la encuesta MetricsMx —confirmando otros en su género elaborados por diversas casas encuestadoras y que se han dado a conocer a la opinión pública semanas previas-, las probabilidades de que casi todos ellos se tornen guinda han resultado altas.

Ya lo adelantaba hace unos meses Marko Cortes, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), al externar que dicho partido —mismo en alianza con el PRI y el PRD— no podría llevarse la victoria en más de una entidad federativa (siendo esta Aguascalientes).

Así, para tener una idea cómo serían las preferencias ciudadanas, de llevarse a cabo hoy las elecciones, se preguntó en las seis entidades sobre la preferencia partidista así como el sentido de la votación ante candidatos en específico.

Los resultados de la encuesta MetricsMx son interesantes:

Elecciones 2022: Encuesta MetricsMx en Aguascalientes

La Alianza ‘Va por Aguascalientes’ (PAN-PRI-PRD) encabeza las preferencias. No obstante, contrario a las expectativas dominantes, el margen de ventaja con respecto a Morena —que va sin alianza— no es grande (42.6% vs 36.1%).

Si se pregunta el sentido de la votación con candidatos definidos, la distancia de la abanderada por la coalición PAN-PRI-PRD se incrementa un poco (45.7% de María Teresa Jiménez contra un 36.9% de la morenista Nora Ruvalcaba).

Con estos números, nada está definido en Aguascalientes.

En ese sentido, es de notar la reciente detención del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes por parte de la FGR por acusaciones de tortura cuando estaba al mando de la Policía Federal. Este tipo de acontecimientos podrían tener un impacto definitorio el 5 de junio.

Por lo que a Aguascalientes se refiere, notar que la imposibilidad de concretar la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, como sí ocurrió en las otras cinco entidades en disputa, bien podría significarle a Morena no llevarse el “carro completo”: la victoria en las seis gubernaturas en liza.

Elecciones 2022: Encuesta MetricsMx en Durango

En Durango, también contra todo pronóstico, los resultados arrojan un empate técnico entre la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena-PT-PVEM) y la coalición ‘Va por Durango’ (PAN-PRI-PRD).

En el caso de este estado, cuando se pregunta específicamente por los candidatos, Esteban Villegas de ‘Va por Durango’ empata con Marina Vitela (39.3% vs 40.6%).

En pocas palabras, Morena no ha asegurado la victoria en Durango.

Elecciones 2022: Encuesta MetricsMx en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas

En el caso de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, Morena (y aliados) se perfila como indiscutible ganador.

De hecho, en Oaxaca y Tamaulipas, es casi el doble la intención del voto por la ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena-PT-PVEM) que por su más cercano competidor.

Cabe notar que la fuerza de Movimiento Ciudadano no es de consideración en ninguna de estas seis entidades. Ni siquiera Roberto Palazuelos como su candidato para Quintana Roo arroja alguna posibilidad de llegar a la gubernatura.

Salvo que ocurra en el peninsular estado algún escándalo que desbanque a María Elena Hermelinda “Mara” Lezama Espinosa, como en su momento pasó en Nuevo León con la candidata morenista Clara Luz Flores, no hay forma de que la candidata designada sea superada.

En Quintana Roo, el PRI va solo con Leslie Hendricks, sobrina del actual gobernador, lo que ha quitado intención del voto a la alianza PAN-PRD con Mayuli Martínez Simón como abanderada, y quien va en un lejano segundo lugar.

SDP Noticias publicará mes con mes la Encuesta MetricsMx sobre las tendencias en la intención del voto de las seis entidades que renovarán gubernaturas el próximo 5 de junio.