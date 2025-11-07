Durante su visita oficial en México, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió en defensa de la soberanía de las naciones ante los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe.

“Con respecto a algunos bombardeos norteamericanos no hago ficción. Solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado” Emmanuel Macron

Emmanuel Macron defiende soberanía de naciones ante bombardeos de Estados Unidos

Al ser cuestionado sobre los recientes bombardeos de Estados Unidos en el Caribe, Emmanuel Macron se pronunció contra los ataques al anteponer el valor de la soberanía de las naciones.

Así lo sentenció el presidente de Francia al señalar que la postura de su gobierno en torno a los bombardeos es la del respeto de la soberanía de todo Estado.

Lo anterior a pesar de que Emmanuel Macron también declaró que el combate en contra del narcotráfico se trata de una lucha que se tiene en común con Estados Unidos.

“Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos” Emmanuel Macron

Claudia Sheinbaum se reúne con Emmanuel Macron. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Emmanuel Macron asegura que lucha contra el narco es una causa común con Estados Unidos

Pese a que se posicionó contra el intervencionismo de Estados Unidos por los bombardeos lanzados en el Caribe, Emmanuel Macron resaltó que la lucha contra el narcotráfico es una causa en común.

Sobre el tema, el mandatario francés aseveró que se está trabajando en una estrategia de cooperación reforzada en materia aduanal y de seguridad entre su gobierno y el de México.

Por medio de dichas acciones, confió, se podrían desplegar acciones que contemplan el intercambio constante de información, con el objetivo de fortalecer el combate contra el tráfico de drogas.

“Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas” Emmanuel Macron

Con respecto a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el próximo martes 11 de noviembre se va a presentar el Informe de Seguridad sobre los resultados y avances a un año de su gobierno.

En ese sentido, resaltó que se mantiene un trabajo coordinado con diversos gobiernos de todo el mundo, incluyendo a Francia, para sostener una estrategia de seguridad integral.

Emmanuel Macron (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Estados Unidos ha realizado diversos bombardeos en el Caribe

Cabe destacar que como parte de su lucha contra el narcotráfico internacional, el gobierno de Estados Unidos ha ejecutado diversos ataques y bombardeos en el mar Caribe y otros puntos:

2 de septiembre de 2025: Bombardeo contra presuntos miembros del Tren de Aragua en aguas del Caribe que dejó 11 muertos

9 de septiembre de 2025: Ataque contra embarcación rápida en el Caribe en el que resultaron 5 muertos

15 de septiembre de 2025: Bombardeo en el Pacífico colombiano contra dos lanchas que dejó 9 muertos

22 de septiembre de 2025: Operativo aéreo en el Caribe venezolano con 7 muertos

2 de octubre de 2025: Ataque nocturno contra lancha rápida en el Caribe que dejó 6 muertos

12 de octubre de 2025: Bombardeo en el Pacífico colombiano contra dos embarcaciones con un saldo de 10 muertos

20 de octubre de 2025: Operativo con drones armados en el Caribe del que resultaron 8 muertos

29 de octubre de 2025: Tres ataques simultáneos en Caribe y Pacífico contra cuatro embarcaciones, que dejaron 8 muertos