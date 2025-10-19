Emmanuel Macron, presidente francés, aseguró que Francia recuperará las joyas robadas del museo del Louvre.

A primera hora del domingo 19 de octubre, tiempo local de Francia, se reportó un robo de joyas y piedras preciosas en el museo de Louvre de París, Francia.

En sólo 7 minutos, los ladrones efectuaron el robo que dejó a las autoridades de Francia en medio de una investigación para dar con los responsables, quienes serán buscados hasta por el presidente de Francia.

Emmanuel Macron promete devolver a Francia su patrimonio tras robo del Louvre

Ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable”, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, fueron robadas este domingo del museo de Louvre.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó en la cadena BFM TV que se está buscando a un “comando” de cuatro personas después de este robo que, según las autoridades, se hizo con motosierras pequeñas y un brazo articulado.

Entre las joyas que se robaron destacan:

Collar conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes

Collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes

Diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes

Por este robo, Emmanuel Macro, presidente de Francia ,reaccionó y aseguró que “recuperarán las obras robadas y los responsables serán llevados ante la justicia”.

Afirmó también que “se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París”.

Recordó que el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance que lanzaron en enero, incluye seguridad reforzada.

El presidente Emmanuel Macron finalizó su mensaje asegurando que el proyecto garantizará la preservación y protección de lo que constituye su memoria y su cultura.