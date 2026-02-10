Carlos Antonio Giménez es un político estadounidense que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la vida pública de Estados Unidos. Si quieres conocer más acerca del congresista que representa a Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, continúa leyendo.

¿Quién es Carlos A. Giménez?

Carlos Antonio Giménez es un político estadounidense de origen cubano-americano que actualmente se desempeña como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el distrito 28 de Florida.

Giménez pertenece al Partido Republicano y es conocido por su postura crítica sobre temas de seguridad nacional, política exterior, migración y relaciones con Cuba. Asimismo, forma parte de comités como Servicios Armados, Seguridad Nacional y el Selecto sobre Competencia con China.

¿Qué edad tiene Carlos A. Giménez?

Carlos Giménez nació el 17 de enero de 1954 en La Habana, Cuba, por lo que actualmente tiene 72 años.

¿Carlos A. Giménez tiene esposa?

Sí, Carlos Giménez está casado con Lourdes Portela.

Carlos A. Giménez, congresista de Estados Unidos (Ig: @repcarlosfl)

¿Qué signo zodiacal es Carlos A. Giménez?

Al haber nacido el 17 de enero, Carlos Giménez es Capricornio, signo que se caracteriza por ser ambicioso, responsable y enfocado en la estabilidad.

¿Carlos A. Giménez tiene hijos?

Sí, Carlos Antonio Giménez tiene tres hijos: Lourdes Giménez, Julio Giménez y Carlos Giménez Jr. Además, tiene seis nietos.

¿Qué estudió Carlos A. Giménez?

Carlos Giménez tiene una licenciatura en Administración Pública por la Barry University en Miami, Florida.

Carlos A. Giménez, congresista de Estados Unidos (Ig: @repcarlosfl)

¿En qué ha trabajado Carlos A. Giménez?

Antonio Giménez cuenta con una amplia trayectoria dentro del servicio público y en la política de Estados Unidos: