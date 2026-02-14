La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una felicitación a António José Seguro, tras resultar presidente electo de Portugal con gran mayoría.

“México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal“. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

António José Seguro resultó ganador de la segunda vuelta de los comicios que se llevaron a cabo en Portugal en contra de André Ventura, quien aseguró buscará gobernar después.

Claudia Sheinbaum envía felicitación a António José Seguro por resultar presidente electo de Portugal

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum expresó su felicitación para António José Seguro, ante resultados en las elecciones que lo convirtieron en presidente electo de Portugal.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum afirma que se reconoce la voluntad que la ciudadanía de Portugal expresó en las urnas, que eligieron con mayoría del 66% a António José Seguro.

Claudia Sheinbaum envía felicitación a António José Seguro, presidente electo de Portugal (Captura de pantalla)

Por otra parte, Claudia Sheinbaum también ratificó su disposición a fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a Portugal y a México que data de 1864.

Al respecto, el pasado octubre 2025 se celebraron 161 años de dicha relación, que es definida por el gobierno de México como de lazos estrechos ante la historia común.

Elecciones en Portugal: António José Seguro ganó con 66% sobre la derecha

El candidato António José Seguro resultó ganador con una mayoría de 66% contra el 34% de André Ventura y dicha mayoría se interpretó como respuesta para la estabilidad institucional.

Asimismo, destaca el rechazo de parte de la ciudadanía de Portugal para las opciones radicales, aunque André Ventura resaltó que seguirá buscando el cargo ya que encabeza la derecha en el país.

António José Seguro sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, mientras que en las elecciones se obtuvo la participación de 96.38% de los once millones de portugueses que fueron llamados a las urnas.