La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó este 8 de octubre de 2025 que se encuentra en proceso de divorcio de Carlos Torres Torres, su esposo desde septiembre de 2019.

“Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá, y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

La decisión, que ocurre tras seis años de matrimonio y la crianza de sus dos hijos, se da en medio de un historial de polémicas que han rodeado a la pareja.

Polémicas y escándalos que marcaron el matrimonio de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres

Carlos Torres, exdiputado federal y cercano al PAN, se vio envuelto en controversias que marcaron tanto su carrera política como su vida personal.

En mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de ambos, generando especulaciones sobre posibles investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de Torres con actividades ilícitas, incluyendo el robo de combustible y presuntos nexos con el crimen organizado.

A pesar de estas acusaciones, Marina del Pilar Ávila ha negado categóricamente cualquier implicación en actividades delictivas.

En junio de 2025, Carlos Torres renunció a sus cargos honorarios en el gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, argumentando que los señalamientos en su contra no ayudaban al clima político del estado.

Además, su nombramiento como coordinador de Proyectos Estratégicos en Baja California fue cuestionado por posibles conflictos de interés y acusaciones de corrupción, lo que alimentó la controversia en torno a su figura pública.

A pesar de las tensiones, Marina del Pilar Ávila aseguró que el divorcio se llevará a cabo con respeto y cariño mutuo, destacando que la separación no afectará la crianza de sus hijos.

Divorcio de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres cierra un capítulo polémico en la vida del matrimonio

Este anuncio cierra un capítulo polémico en la vida del matrimonio de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres, que durante años estuvo bajo el escrutinio de la opinión pública y los medios de comunicación debido a los escándalos que rodearon al panista.

El divorcio de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres vuelve a poner sobre la mesa la relación entre política, vida personal y controversias en Baja California, dejando una huella significativa en la percepción pública de ambos.