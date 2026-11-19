El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una directriz para garantizar que las formaciones políticas postulen al menos a nueve mujeres para las 17 gubernaturas en las elecciones del 2027.

Se deberán garantizar condiciones de competitividad real en estados con posibilidades efectivas de triunfo. Esta medida busca evitar que las candidaturas femeninas se releguen únicamente a regiones con baja probabilidad de victoria, asegurando así una competencia verdaderamente equitativa.

Para lograrlo, el organismo supervisará que los criterios de distribución geográfica sean objetivos y transparentes antes de oficializar los registros.

INE obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres para gubernaturas en 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo INE/CG664/2026, el cual fija los criterios de paridad de género para las elecciones estatales de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas.

Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

Como parte central de esta disposición, cada partido político nacional tiene la obligación de postular a por lo menos nueve mujeres como candidatas a los gobiernos estatales.

El objetivo principal del INE es garantizar una paridad sustantiva con oportunidades reales de triunfo.

La medida busca evitar que las fuerzas políticas cumplan el requisito meramente en el papel, relegando a las candidatas a estados donde el partido tenga menores posibilidades de ganar o baja competitividad electoral.

Además de las reglas cuantitativas y de competitividad, el acuerdo exhorta a los partidos a consultar los registros de violencia política contra las mujeres y las alertas de violencia de género.

Esto con el fin de identificar riesgos y definir mecanismos de prevención, acompañamiento y protección para sus candidatas durante las campañas.

¿Qué pasará en caso de que partidos incumplan con los criterios de paridad de género establecidos por el INE?

El INE supervisará en cada etapa del proceso electoral del 2027 que se cumplan con los criterios de paridad de género:

Antes de las convocatorias: Cada partido deberá definir previamente en qué entidades postulará a mujeres, en cuáles a hombres y en cuáles no presentará candidatura, fundamentando sus decisiones en criterios objetivos y verificables.

En el registro de candidaturas: El INE analizará de manera conjunta las solicitudes para confirmar que se aplicaron dichos criterios y que se alcanzó la cuota mínima de nueve mujeres postuladas.

Coaliciones y alianzas: En candidaturas comunes o coaliciones, cada candidatura femenina se contabilizará a favor de todos los partidos nacionales que integren formalmente el acuerdo.

INE preparativos (INE)

Si una fuerza política no alcanza las nueve candidatas o altera la equidad en los bloques de competitividad, el INE instruirá al Organismo Público Local Electoral (OPLE) correspondiente para que intervenga en el proceso.

El INE exigirá formalmente al partido político que realice las modificaciones necesarias en sus postulaciones para ajustarse a las reglas de paridad.

La autoridad detallará explícitamente cuáles candidaturas están involucradas y qué cambios o sustituciones concretas debe ejecutar el partido.