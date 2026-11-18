El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con los preparativos rumbo a las elecciones 2027, con un total de 78 actividades ya concluidas y otras 119 en marcha.

Según el segundo informe parcial presentado al Consejo General, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha concluido 78 actividades y tiene 119 más en ejecución, todas dentro de los plazos previstos en su Plan Integral y Calendario. INE

El instituto informó que los avances se cumplen conforme el calendario del INE, con progresos en la aprobación de los diseños de las boletas, materiales, bases para ubicar casillas, conteos rápidos y reglas de la contienda.

No obstante, todavía quedan pendientes los temas de reclutamiento en línea, formación de consejos distritales, la vigilancia de gastos y la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

INE preparativos (INE)

Elecciones 2027: ¿Qué preparativos ya están listos en el INE?

De acuerdo con el INE, la organización de la Elección Federal del 6 de junio de 2027 marcha conforme al calendario, con aprobaciones en áreas clave del proceso electoral como:

Boleta y materiales: El Consejo General aprobó el diseño de la boleta de la documentación electoral con emblemas y de los materiales que se usarán en las casillas Bases para ubicar las casillas: El INE concluyó las pruebas del sistema con el que se definirá dónde se instalarán, y distribuyó en las 32 entidades los materiales para reclutar al personal de supervisión y asistencia electoral Conteos rápidos:Se instaló el Comité Técnico Asesor que preparará las estimaciones de las tendencias de la votación la noche de la elección Las reglas de la contienda: El Consejo General aprobó cuánto podrán gastar quienes compitan por una Diputación Federal de Mayoría Relativa en precampañas y campañas, los lineamientos para la elección consecutiva y el programa para promover la participación ciudadana

INE preparativos (INE)

Elecciones 2027: ¿Qué falta en los preparativos del INE?

A pesar de los avances significativos del INE en las elecciones 2027, aún queda una lista de tareas pendientes. Entre ellas se incluyen: