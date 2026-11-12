De cara a las elecciones 2027, la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una recomendación dirigida al Consejo General para extender la vigencia de las credenciales para votar emitidas en territorio nacional y en el extranjero que vencen el 31 de diciembre de 2026.

La medida tiene como propósito que las identificaciones oficiales próximas a vencer permanezcan vigentes hasta la jornada electoral del proceso federal y los procesos locales 2026-2027, haciendo hincapié al derecho al voto.

Jornada electoral en la que más de 21.000 cargos públicos están en juego, incluyendo las gubernaturas de 17 de los 32 Estados, la Cámara de Diputados y las 16 alcaldías de Ciudad de México.

Más de 4 millones de ciudadanos deben renovar su credencial; Consejo General del INE tiene la última palabra

Con corte al 31 de octubre de 2026, se contabilizan cuatro millones 803 mil 344 registros de ciudadanos con credencial para votar cuya vigencia está por vencer. Estos registros serán retirados del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores al día siguiente de la Jornada Electoral.

La medida, que se ha aplicado en procesos electorales anteriores para facilitar el ejercicio del voto, se propone en el contexto del cierre de la campaña especial de actualización de credenciales, previsto para el 25 de enero de 2027.

Al momento, el Instituto mantiene el llamado hacia las personas cuyo INE vence este año para que realicen el trámite de renovación.

De aplicarse la vigencia extendida, la CNV recomienda al Consejo General del INE que las unidades correspondientes informen a la ciudadanía sobre esta medida que propone que las identificaciones sean válidas hasta el 6 de junio de 2027.

Una vez que el Consejo General del INE apruebe este medida se conocerán sus alcances definitivos.