El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la designación de cinco encargados de despacho en áreas clave de la estructura ejecutiva rumbo a las elecciones 2027.
De acuerdo con el INE, se trata de designaciones con las que se busca “mantener en marcha los trabajos” del instituto mientras se continúa con la revisión de la estructura ejecutiva para mejorar la coordinación y atender las necesidad operativas.
Estas designaciones son:
- Direcciones ejecutivas:
- Maestra Karla Sofía Sandoval Domínguez
- Maestro Juan Gabriel García Ruiz
- Unidades Técnicas:
- Maestra Ariadna Morales Puente
- Maestra Itzel Aguilar Ambrocio
- Maestra Yesenia Flores Arenas
INE designa dos encargados de despacho para direcciones ejecutivas
El INE señaló que designó a dos encargados de despacho para direcciones ejecutivas en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
La primera designación se trata de la maestra Karla Sofía Sandoval Domínguez, como encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Elección Nacional (DESPEN), cargo que ostenta desde el 16 de noviembre.
Asimismo, se designó al maestro Juan Gabriel García Ruiz como encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), a partir del 17 de noviembre.
INE designa a tres encargadas de despacho de Unidades Técnicas
Por otra parte, el INE realizó la designación de tres encargadas de despacho para Unidades Técnicas que iniciaron su labor desde el 16 de noviembre.
Se trata de:
- Maestra Ariadna Morales Puente, encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI).
- Maestra Itzel Aguilar Ambrocio, encargada de Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
- Maestra Yesenia Flores Arenas, encargada de Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).