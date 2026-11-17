El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la designación de cinco encargados de despacho en áreas clave de la estructura ejecutiva rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con el INE, se trata de designaciones con las que se busca “mantener en marcha los trabajos” del instituto mientras se continúa con la revisión de la estructura ejecutiva para mejorar la coordinación y atender las necesidad operativas.

Estas designaciones son:

Direcciones ejecutivas:

Maestra Karla Sofía Sandoval Domínguez



Maestro Juan Gabriel García Ruiz

Unidades Técnicas:

Maestra Ariadna Morales Puente



Maestra Itzel Aguilar Ambrocio



Maestra Yesenia Flores Arenas

INE designa dos encargados de despacho para direcciones ejecutivas

El INE señaló que designó a dos encargados de despacho para direcciones ejecutivas en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

La primera designación se trata de la maestra Karla Sofía Sandoval Domínguez, como encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Elección Nacional (DESPEN), cargo que ostenta desde el 16 de noviembre.

Asimismo, se designó al maestro Juan Gabriel García Ruiz como encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), a partir del 17 de noviembre.

INE designa a tres encargadas de despacho de Unidades Técnicas

Por otra parte, el INE realizó la designación de tres encargadas de despacho para Unidades Técnicas que iniciaron su labor desde el 16 de noviembre.

Se trata de: