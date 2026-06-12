En las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Colegio de Notarios de la Ciudad de México realiza la Jornada Notarial 2026, con el propósito de acercar servicios notariales orientados a brindar certeza y seguridad al personal del Instituto.

La Jornada Notarial fue inaugurada en las instalaciones del IECM con la participación de las consejeras electorales Cecilia Aída Hernández Cruz y Erika Estrada Ruiz, así como del presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Víctor Rafael Aguilar Molina.

Durante el acto inaugural, la consejera electoral, Cecilia Aída Hernández Cruz, destacó la importancia de generar mecanismos de vinculación institucional que permitan acercar servicios especializados y contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica de las personas y sus familias.

Jornada Notarial brinda servicios notariales y acompañamiento a los asistentes. (CORTESÍA )

Jornada Notarial permitió que asistentes reciban acompañamiento en trámites

Las actividades se desarrollan en la carpa Ágora del IECM, sede en la que personal especializado brinda orientación y atención a quienes deseen realizar trámites notariales contemplados dentro de esta jornada.

La iniciativa es resultado de la coordinación entre el IECM y del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con el objetivo de brindar atención y acompañamiento a los asistentes, para efectuar trámites notariales como la transmisión de propiedad, adjudicación por sucesión, testamentos y la formalización de voluntad anticipada.

También, estas jornadas notariales facilitan que las personas regularicen algunas situaciones jurídicas, contribuyendo al fomento de una cultura de la legalidad.