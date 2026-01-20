México recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, para una reunión clave con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, programada para el martes 20 de enero de 2026.

Este diálogo se desarrollará en un contexto geopolítico complejo, con el objetivo, de acuerdo con el gobierno de Canadá, de fortalecer los lazos diplomáticos y promover los derechos indígenas.

“Hoy, Mary Simon viajará a México. Las visitas al extranjero realizadas por los gobernadores generales fortalecen los lazos diplomáticos y promueven una colaboración significativa”. Gobernadora general de Canadá

La agenda de Mary Simon, que se extiende del 19 al 21 de enero, inició con el recibimiento en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Mary Simon, gobernadora general de Canadá, y la presidenta Claudia Sheinbaum, tendrán reuniones de trabajo. (Especial)

Mary Simon se reúne con mujeres indígenas en su primer día en México

En su primer día en México, Mary Simon se reunió con líderes de la sociedad civil indígena para discutir perspectivas y mejores prácticas sobre diversidad, inclusión y experiencias compartidas.

En sus páginas oficiales, Canadá dijo enorgullecerse de trabajar con México para avanzar en un compromiso compartido con la igualdad, la inclusión, la promoción de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas.

Una vez cumplidos sus compromisos con los pueblos indígenas, la gobernadora general de Canadá tendrá una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mary Simon, actual jefa de Estado en Canadá desde el 2021, es la primera gobernadora general indígena de ese país en la historia, con una agenda activa en las áreas de:

Reconciliación social

Salud mental

Bienestar

Diversidad

Inclusión

Naturaleza

Medio ambiente