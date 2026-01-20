Mary Simon, gobernadora general de Canadá, arribó a Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) este martes 20 de enero para sostener una reunión con Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México salió a la puerta de Palacio Nacional para recibir a Mary Simon, quien llegó en compañía de su esposo Whit Fraser, para después realizar la ceremonia de bienvenida.

Mary Simon llega a Palacio Nacional para reunión con Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Claudia Sheinbaum recibe a Mary Simon en Palacio Nacional para sostener una reunión

La tarde de este martes 20 de enero, Mary Simon llegó a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la recibió cordialmente.

Tras ingresar al recinto, ambas mandatarias fueron presentadas y se entonó el Himno Nacional Mexicano, así como el himno de Canadá, para después dar paso a la reunión planificada.

Desde su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum había adelantado que recibiría hoy a Mary Simon y adelantó que el tema principal de la reunión sería la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Cabe mencionar que Mary Simon es la primera mujer de origen indígena en asumir la gobernación general de Canadá, por lo que se le dio recepción como jefa de Estado.

En la ceremonia estuvieron también estuvieron presentes:

Juan Ramon De La Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México