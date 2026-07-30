El sargazo llegará a la agenda internacional en octubre de 2026 con una cumbre organizada por México en Cancún, Quintana Roo, donde se reunirán expertos y países afectados por esta macroalga.

“Esa reunión va a ser el 1 y 2 de octubre en Cancún” Alicia Bárcena, titular de Semarnat

Alicia Bárcena informó que el encuentro se realizará el 1 y 2 de octubre con financiamiento de la Unión Europea y la participación de naciones caribeñas como República Dominicana, Jamaica y Barbados, además de Brasil y Japón.

De acuerdo con la titular de la Semarnat, el objetivo es coordinar estrategias de contención y avanzar hacia la industrialización del sargazo.

México reunirá a expertos y países afectados por el sargazo en octubre

Alicia Bárcena compartió que durante el 1 y de octubre expertos de diversos países se reunirán en Cancún para un encuentro internacional sobre el problema del sargazo.

La titular de la Semarnat compartió que este congreso será financiado por la Unión Europea en la que participarán países del Caribe que buscan el apoyo de México en el manejo del Sargazo, así como Brasil y Japón.

“El 1 y 2 de octubre vamos a tener un encuentro internacional muy importante que en principio está financiado por la Unión Europea y vienen todos los países del Caribe que quieren el apoyo de México…pero también estamos invitando a Brasil y Japón” Alicia Bárcena

De acuerdo con Alicia Bárcena a esta reunión internacional asistirán:

República Dominicana

Jamaica

Barbados

Brasil

Japón

Asimismo, resaltó que la participación de Brasil será en el marco del apoyo para el control del sargazo, por los nutrientes que el clima y los fertilizantes que se desahogan en el Amazonas.

Mientras que Japón apoyará con el inicio su industrialización con barcos balleneros que se convertirán en sargaceros para la recolección y producción de derivados de esta macroalga.