El Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora, ubicado en la CDMX, implementa un modelo de atención integral que busca acelerar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, con servicios gratuitos y tiempos de atención definidos.

“Es un ejemplo casi internacional o internacional diría yo, de atención al cáncer para la mujer. El día de hoy vamos a ir más tarde para allá para ver cómo está funcionando. Ustedes saben que el día de ayer fue el día en donde se habla, se promueve la prevención y la atención del cáncer de mama y octubre en general pues es el mes dedicado a este tema.” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó a esta unidad médica como un “ejemplo casi internacional” y anunció que se impulsará la creación de más Centros Oncológicos para la Mujer en el país.

Asimismo, durante la conferencia matutina de este 210 de octubre, reveló que este martes visitará las instalaciones en el marco de las actividades relacionadas con el Día Internacional del Cáncer de Mama.

La Pastora busca reducir los tiempos de atención del cáncer de mama

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, explicó que el modelo La Pastora integra:

Detección

Diagnóstico

Tratamiento

Acompañamiento para las pacientes

Además, entre sus principales objetivos de este modelo de La Pastora, está evitar las demoras que pueden afectar la atención oncológica.

De acuerdo con el funcionario, el hospital establece plazos máximos para distintas etapas del proceso:

Resultados de biopsias en 72 horas Diagnóstico en menos de 14 días Inicio del tratamiento en menos de 30 días

Presentan el modelo La Pastora para el cáncer de mama, presentado en la conferencia de Claudia Sheinbaum (Gobierno de México )

En sus primeros 200 días de operación, La Pastora ha brindado atención a más de 11 mil mujeres, por lo que Svarch señaló que el 92% de las atenciones se ha realizado dentro de los tiempos garantizados y que el 35% de las pacientes proviene de fuera de la CDMX.

Actualmente, 551 mujeres reciben tratamiento o se encuentran en remisión, y de ellas:

386 enfrentan cáncer de mama

cáncer de mama 99 cáncer de cuello uterino

34 cáncer de ovario

29 cáncer de endometrio

El resto corresponde a otros padecimientos

“Hace un año presentamos aquí un modelo integral de atención para el cáncer de mama, el objetivo es tener 32 centros de atención integral: uno por cada entidad de la República. El primero que hicimos y que está funcionando y que hoy va a presentar Alejandro como funciona, es el de La Pastora en la Ciudad de México, nos va a presentar también cuántos vamos a ser en el 2027, cuantos en el 2028 y cuántos en el 2029.”. Claudia Sheinbaum

Además, la mitad de los centros de salud del IMSS-Bienestar en la capital ya realiza tamizajes, como parte de la estrategia para detectar oportunamente la enfermedad.

Con este modelo La Pastora, las autoridades buscan ampliar el acceso a servicios oncológicos gratuitos y especializados, así como reducir los tiempos de espera para las mujeres que necesitan atención.